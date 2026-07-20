Rosjanie wracają do gotówki. Wojna i podatki zmieniają sposób płacenia

Rosjanie coraz częściej płacą gotówką. Powodem są przerwy w dostępie do mobilnego internetu wywołane wojną oraz rosnąca presja podatkowa, która skłania część firm do przechodzenia do szarej strefy.

Rząd próbuje zwiększać wpływy budżetowe poprzez podwyżki podatków. Od stycznia stawka VAT wzrosła z 20 do 22 proc., a jednocześnie obniżono próg, od którego małe i średnie przedsiębiorstwa muszą rozliczać ten podatek. Fot. Getty Images

Rosjanie i rosyjskie przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z gotówki, co jest efektem zarówno zakłóceń wywołanych wojną z Ukrainą, jak i pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Jak informuje BBC, w pierwszym półroczu 2026 r. do obiegu trafiło 1,56 bln rubli, czyli około 20 mld dolarów, co było największym wzrostem w analogicznym okresie od czasu pandemii COVID-19.

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Wzrost popytu na gotówkę zbiega się z częstymi wyłączeniami mobilnego internetu, które rosyjskie władze stosują podczas ukraińskich ataków dronowych. Ograniczenia utrudniają korzystanie z terminali płatniczych i płatności kartą. Władze tłumaczą, że blokowanie sieci ma utrudniać przeprowadzanie ataków z użyciem dronów. Mieszkańcy, obawiając się kolejnych awarii, wolą mieć przy sobie gotówkę, która pozwala kupić podstawowe produkty nawet w przypadku problemów z łącznością.

BBC przypomina, że podobne wzrosty zapotrzebowania na gotówkę występowały już wcześniej podczas wojny. Było tak po ogłoszeniu częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 r. oraz podczas buntu Grupy Wagnera w czerwcu 2023 r. Obecna sytuacja ponownie zwiększa niepewność i skłania zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy do przechowywania większej ilości gotówki.

Powrót do gotówki oznacza jednak także problemy dla rosyjskich finansów publicznych. Państwo ma coraz większe trudności z poborem podatków, a dzieje się to w okresie rosnącego deficytu budżetowego i wysokich wydatków związanych z finansowaniem wojny. Choć sektor naftowo-gazowy, odpowiadający za około jedną czwartą dochodów budżetu, korzysta z wyższych cen ropy po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, cała gospodarka wyraźnie spowalnia. W maju rosyjskie ministerstwo gospodarki obniżyło prognozę wzrostu PKB na 2026 r. do 0,4 proc., co byłoby najsłabszym wynikiem od 2022 r.

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Rząd próbuje zwiększać wpływy budżetowe poprzez podwyżki podatków. Od stycznia stawka VAT wzrosła z 20 do 22 proc., a jednocześnie obniżono próg, od którego małe i średnie przedsiębiorstwa muszą rozliczać ten podatek. Według BBC nowe przepisy pogłębiły problemy wielu firm, a część małych sklepów i punktów usługowych zaczęła zachęcać klientów do płacenia gotówką, aby nie wykazywać pełnych obrotów i ograniczyć zobowiązania podatkowe.

O narastającej skali zjawiska świadczą również wypowiedzi przedstawicieli sektora bankowego. Dyrektor finansowy Sbierbanku Taras Skworcow ostrzegł w czerwcu, że pojawiły się „bardzo poważne oznaki” wzrostu liczby przedsiębiorstw wypłacających wynagrodzenia „w kopertach”. Z kolei z majowego badania organizacji Opora Russia wynika, że około 6 proc. małych i średnich firm przyznało się do przechodzenia do szarej strefy, m.in. poprzez niewystawianie paragonów i zaniżanie obrotów, aby uniknąć obowiązku płacenia VAT.

Zmiana zachowań widoczna jest również w sektorze bankowym. Mimo oprocentowania lokat sięgającego 10 proc. w Sbierbanku, Rosjanie wycofują środki z rachunków. Dane banku centralnego pokazują, że w maju wypłacili z banków 550 mld rubli (około 7 mld dolarów), z czego 200 mld rubli (około 2,5 mld dolarów) pochodziło z lokat terminowych. Według BBC wskazuje to, że dla wielu osób dostęp do gotówki stał się ważniejszy niż zyski z oszczędzania.

Źródło: PAP