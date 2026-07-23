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23.07.2026 17:54

Bank Światowy oszacował starty po trzęsieniu ziemi w Wenezueli

Straty wywołane w czerwcu przez podwójne trzęsienie ziemi w Wenezueli wyniosły niemal 20 mld dolarów – poinformował w czwartek Bank Światowy. Wenezuelskie władze podają, że żywioł spowodował śmierć co najmniej 5398 osób, ale organizacje międzynarodowe ostrzegają, że bilans ofiar może być wyższy.

Zawalony budynek w Wenezueli
Środowe trzęsienie ziemii w Wenezueli było jednym z najgorszych ostatnich dekadach. Fot. Jesus Vargas/Getty Images

Dwa podziemne wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 najbardziej dotknęły 24 czerwca północ Wenezueli, w tym stolicę Caracas i region nadmorski La Guaira.

Według szacunków Banku Światowego 47 proc. zniszczonych budynków to domy mieszkalne, 27 proc. to infrastruktura, a 26 proc. stanowią budynki niemieszkalne, co w nomenklaturze tej organizacji oznacza lokale usługowe i ośrodki przemysłowe.

„Ten szacunek daje wenezuelskim władzom i ich partnerom podstawę do przygotowania planów odbudowy. Bank Światowy jest gotów wspierać ten wysiłek na każdym etapie” – przekazała w komunikacie Susana Cordeiro Guerra, wiceszefowa instytucji na Amerykę Łacińską i Karaiby.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez obiecała zapewnić w tym roku 4 tys. tymczasowych mieszkań dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, a do końca 2027 roku lokali tymczasowych ma być łącznie 10 tys.

AFP przypomniała, że Wenezuela dostanie od Międzynarodowego Funduszu Walutowego 346 mln dolarów, aby sfinansować kupno najpotrzebniejszych rzeczy, uprzątnąć gruzy i rozpocząć pierwszy etap odbudowy.

Mimo że władze podają, że w podwójnym trzęsieniu ziemi zginęło prawie 4 tys. osób, to istnieją obawy, że rzeczywisty bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu może być znacznie wyższy.

Źródło: PAP

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