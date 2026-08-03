Banki spodziewają się zaostrzenia polityki udzielania kredytów. Ale też wzrostu popytu

Banki spodziewają się zaostrzenia polityki udzielania kredytów mieszkaniowych w III kwartale – wynika z raportu NBP. Jednocześnie prognozują, że popyt na hipoteki wzrośnie.

Inaczej kształtują się oczekiwania bankowców co do polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw. Fot. GettyImages

W II kwartale 2026 r. banki utrzymały kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Wzrost presji konkurencyjnej doprowadził do zmniejszenia marży kredytowej – wynika z raportu „Sytuacja na rynku kredytowym” Narodowego Banku Polskiego.

Odnotowały też wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy, powodowany przez prognozy, łagodniejsze warunki hipotek oraz spadek wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania, zwłaszcza oszczędności.

Na III kwartał banki oczekują utrzymania wzrostu popytu, ale też zaostrzenia polityki kredytowej. Dotyczy to zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych.

Inaczej kształtują się oczekiwania bankowców co do polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw. Banki oczekują utrzymania dotychczasowej polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym złagodzeniu jej wobec małych i średnich firm. Prognozują też wzrost popytu na kredyty wśród dużych przedsiębiorstw i spadek w sektorze MŚP.

Źródło: PAP