Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 15:25

Bartosz Kublik wraca na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska

Rada Nadzorcza BOŚ powołała Bartosza Kublika na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska. Na tę nominację musi jeszcze się zgodzić KNF.

Kublik zostanie nie tylko prezesem BOŚ, ale także rada nadzorcza mianowała go swoim wiceprezesem i powierzyła mu kierowanie zarządem banku. Do tego Marcin Melchior został oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa banku (maksymalnie do 27 lipca 2026).

Kublik był prezesem BOŚ od lipca 2024 do 13 marca 2026. Potem został odwołany ze stanowiska przez radę nadzorczą. Wcześniej, jako wiceprezes tej instytucji, kierował pracami zarządu. W latach 2023–2024 był wiceprezesem Związku Banków Polskich, a od 2012 do lipca 2023 kierował Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

BOŚ to instytucja, która kieruje ofertę dla klientów, którzy chcą realizować proekologiczne inwestycje. Wspiera też zieloną transformację. Jego większościowym akcjonariuszem (58,05 proc.) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Iwona Wróbel prezesem PZU Życie. Musi jeszcze uzyskać zgodę KNF
Logo BOŚ
Bartosz Kublik nowym prezesem BOŚ Banku. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
