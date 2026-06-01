Berkshire Hathaway dokonało pierwszego dużego zakupu po zmianie prezesa

Spółka Berkshire Hathaway ogłosiła w niedzielę, że przejmie firmę Taylor Morrison Home Corp za 6,8 mld dolarów, płacąc w gotówce – informuje Reuters. To pierwsza duża akwizycja od czasu przejęcia sterów w firmie przez Grega Abela.

Oferta akwizycji zakłada zapłatę 72,50 dolarów za akcję Taylor Morrison Home Corp, co oznacza cenę wyższą o 24 proc. względem wartości giełdowej odnotowanej na zamknięcie notowań 29 maja.

Taylor Morrison Home Corp należy do największych deweloperów w USA. Specjalizacją spółki jest stawianie dużych osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Proces obejmuje zakup gruntu, budowę oraz sprzedaż nieruchomości.

Dla Berkshire Hathaway przejęcie pozwoli na zwiększenie udziału na amerykańskim rynku nieruchomości. Konglomerat posiada już wśród swoich aktywach giganta w branży domów prefabrykowanych Clayton Homes, a także szereg pomniejszych firm zajmujących się produkcją materiałów budowlanych.

To pierwszy duży zakup w portfelu Berkshire Hathaway od czasu zmiany na fotelu prezesa spółki. Greg Abel zastąpił Warrena Buffetta na początku bieżącego roku. Legendarny inwestor przeszedł na emeryturę po 61 latach pracy jako CEO firmy.

Zostawił swojemu następcy duże pole do manewru pod względem rozdysponowania majątkiem Berkshire Hathaway, ponieważ spółka może pochwalić się zasobami gotówki wynoszącymi blisko 380 mld dolarów, według stanu na koniec marca br. Ostatnie duże przejęcie przez konglomerat miało miejsce w październiku, kiedy przejęto spółkę OxyChem, produkującą m.in. specjalistyczną odzież medyczną, za 9,7 mld dolarów.

