Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 09:05

Berkshire Hathaway dokonało pierwszego dużego zakupu po zmianie prezesa

Spółka Berkshire Hathaway ogłosiła w niedzielę, że przejmie firmę Taylor Morrison Home Corp za 6,8 mld dolarów, płacąc w gotówce – informuje Reuters. To pierwsza duża akwizycja od czasu przejęcia sterów w firmie przez Grega Abela.

Oferta akwizycji zakłada zapłatę 72,50 dolarów za akcję Taylor Morrison Home Corp, co oznacza cenę wyższą o 24 proc. względem wartości giełdowej odnotowanej na zamknięcie notowań 29 maja.

Taylor Morrison Home Corp należy do największych deweloperów w USA. Specjalizacją spółki jest stawianie dużych osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Proces obejmuje zakup gruntu, budowę oraz sprzedaż nieruchomości.

Dla Berkshire Hathaway przejęcie pozwoli na zwiększenie udziału na amerykańskim rynku nieruchomości. Konglomerat posiada już wśród swoich aktywach giganta w branży domów prefabrykowanych Clayton Homes, a także szereg pomniejszych firm zajmujących się produkcją materiałów budowlanych.

To pierwszy duży zakup w portfelu Berkshire Hathaway od czasu zmiany na fotelu prezesa spółki. Greg Abel zastąpił Warrena Buffetta na początku bieżącego roku. Legendarny inwestor przeszedł na emeryturę po 61 latach pracy jako CEO firmy.

Zostawił swojemu następcy duże pole do manewru pod względem rozdysponowania majątkiem Berkshire Hathaway, ponieważ spółka może pochwalić się zasobami gotówki wynoszącymi blisko 380 mld dolarów, według stanu na koniec marca br. Ostatnie duże przejęcie przez konglomerat miało miejsce w październiku, kiedy przejęto spółkę OxyChem, produkującą m.in. specjalistyczną odzież medyczną, za 9,7 mld dolarów.

Przeczytaj również: Czym handluje Berkshire Hathaway? Największe przetasowania w portfelu od lat

Logo Berkshire Hathaway
Spółka Berkshire Hathaway ogłosiła w niedzielę, że przejmie firmę Taylor Morrison Home Corp za 6,8 mld dolarów, płacąc w gotówce . Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Czy Netflix zabije książkę? Nowy raport o rynku wydawniczym w Polsce
- Książka jest pod silnym naporem konkurencyjnych form rozrywki, które dla wielu czytelników są po prostu substytucyjne - przekonuje Bartłomiej Chinowski z Polityki Insight, autor raportu „Rynek…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
Prawicowy politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci.
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Sesja zbliża się wielkimi krokami. A z nią stres, przemęczenie i wypalenie
Stres, zaburzenia snu i wypalenie są wśród polskich studentów na porządku dziennym. Nadchodząca sesja egzaminacyjna może tylko pogłębić te problemy. Sprawdzamy, jakimi sposobami poradzić sobie z…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Więcej nadzoru, więcej bezpieczeństwa. ICEYE i GISPartner łączą siły
ICEYE to obecnie jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich firm. Satelitarny potentat dostarcza wiedzy o tym, co się dzieje, rządom kilkunastu krajów świata. Także Polsce. Podpisana z jedną z…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rekordowa aukcja charytatywna dzieł sztuki. Zebrano 85 mln zł w jedną noc
Tegoroczna gala Top Charity zebrała ponad 85 mln zł. Na aukcji znalazły się dzieła m.in. Magdaleny Abakanowicz czy Krzysztofa Renesa. Ale nie samą sztuką stało wydarzenie, ponieważ najwyższą kwotę na…
31.05.2026