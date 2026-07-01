BGK wprowadza zmiany w gwarancji Ekomax. Większy zakres inwestycji

Bank Gospodarstwa Krajowego zmienia zasady gwarancji Ekomax udzielanej z Zielonego Funduszu Gwarancyjnego. Zwiększona została stawka dopłaty oraz zakres inwestycji finansowanych z programu.

Jak podaje BGK, od 1 lipca możliwe jest skorzystanie ze zwiększonej z 20 do 30 proc. stawki dopłaty do kapitału kredytu objętego gwarancją Ekomax. Rozszerzony zostałteż zakres inwestycji finansowanych kredytami zabezpieczonymi tą gwarancją.

Projekt finansowany kredytem z gwarancją Ekomax może być uzupełniony o dodatkowe elementy inwestycji, niewymienione w dokumencie audytu energetycznego, a wpisujące się w jedną lub kilka poniższych kategorii: rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych i ogrodów deszczowych, infrastruktura elektromobilności czy rozwiązania infrastrukturalne związane z dostępnością architektoniczną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowe elementy inwestycji mogą wynieść maksymalnie 15% kosztów projektu finansowanych kredytem.

Co to jest gwarancja Ekomax

Gwarancja Ekomax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu, która daje możliwość otrzymania także dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu. Instrument obniża koszty finansowania dla przedsiębiorców. Gwarancja ta jest w ofercie BGK od stycznia 2024 r.

Instrument ten przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid cap) i spółek o średniej kapitalizacji (mid-cap), na jako zabezpieczenie finansowania na cele inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

– Tylko w 2025 r. ponad 60 tys. podmiotów gospodarczych skorzystało z różnych gwarancji BGK. Można powiedzieć, że co piąta złotówka wszystkich kredytów dla firm z sektora MŚP jest objęta zabezpieczeniem w postaci gwarancji z BGK. Jako polski bank rozwoju chcemy jak najefektywniej wspierać polskich przedsiębiorców. Dlatego wsłuchujemy się w ich potrzeby, wyciągamy wnioski i udoskonalamy ofertę gwarancyjną. Wszystko po to, żeby nasi przedsiębiorcy mogli rozwinąć skrzydła – komentuje Mateusz Olszak, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK.