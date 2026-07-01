Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.07.2026
NEWSROOM XYZ
01.07.2026 08:40

BGK wprowadza zmiany w gwarancji Ekomax. Większy zakres inwestycji

Bank Gospodarstwa Krajowego zmienia zasady gwarancji Ekomax udzielanej z Zielonego Funduszu Gwarancyjnego. Zwiększona została stawka dopłaty oraz zakres inwestycji finansowanych z programu.

Jak podaje BGK, od 1 lipca możliwe jest skorzystanie ze zwiększonej z 20 do 30 proc. stawki dopłaty do kapitału kredytu objętego gwarancją Ekomax. Rozszerzony zostałteż zakres inwestycji finansowanych kredytami zabezpieczonymi tą gwarancją.

Projekt finansowany kredytem z gwarancją Ekomax może być uzupełniony o dodatkowe elementy inwestycji, niewymienione w dokumencie audytu energetycznego, a wpisujące się w jedną lub kilka poniższych kategorii: rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych i ogrodów deszczowych, infrastruktura elektromobilności czy rozwiązania infrastrukturalne związane z dostępnością architektoniczną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowe elementy inwestycji mogą wynieść maksymalnie 15% kosztów projektu finansowanych kredytem.

Co to jest gwarancja Ekomax

Gwarancja Ekomax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu, która daje możliwość otrzymania także dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu. Instrument obniża koszty finansowania dla przedsiębiorców. Gwarancja ta jest w ofercie BGK od stycznia 2024 r.

Instrument ten przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid cap) i spółek o średniej kapitalizacji (mid-cap), na jako zabezpieczenie finansowania na cele inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

– Tylko w 2025 r. ponad 60 tys. podmiotów gospodarczych skorzystało z różnych gwarancji BGK. Można powiedzieć, że co piąta  złotówka wszystkich kredytów dla firm z sektora MŚP jest objęta zabezpieczeniem w postaci gwarancji z BGK. Jako polski bank rozwoju chcemy jak najefektywniej wspierać polskich przedsiębiorców. Dlatego wsłuchujemy się w ich potrzeby, wyciągamy wnioski i udoskonalamy ofertę gwarancyjną. Wszystko po to, żeby nasi przedsiębiorcy mogli rozwinąć skrzydła – komentuje Mateusz Olszak, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK.

BGK sfinansuje program Orka
Budynek Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Budynek BGK w Warszawie. Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Dlaczego państwowe spółki nie chcą ugód? Za długie procesy płaci gospodarka
Państwowe spółki i samorządy mogą kończyć spory ugodą zamiast prowadzić kosztowne, wieloletnie procesy. W praktyce jednak rzadko sięgają po to rozwiązanie. Dlaczego?
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie.…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Polacy chcą nowego Leppera. Badanie jakościowe CBOS czerwoną kartką dla polskiej klasy politycznej
Frustracja kolejkami do lekarza, kryzys mieszkaniowy, a przede wszystkim ogromny zawód klasą polityczną i mediami głównego nurtu. Taki obraz emocji społecznych wyłania się z najnowszego badania…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Lwów kontra polska firma. Spór o dużą inwestycję robi się coraz ostrzejszy
Trwa spór polskiej spółki Control Process i władz Lwowa o finanse budowy zakładu przetwarzania odpadów. Mer Lwowa oskarża Pawła Kowala o naciski
28.06.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Kazachstan węzłem obliczeniowym Eurazji? Ma powstać ogromne centrum danych
Kazachstan stawia miliardy dolarów na superkomputery Nvidia i ma szansę na jeden z największych klastrów obliczeniowych na świecie. Czy znajdzie jednak do tego wystarczająco dużo energii?
01.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Państwowe spółki mają finansować startupy naukowców. „Nie może robić tego tylko resort nauki” (WYWIAD)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć fundusz wspierający firmy zakładane przez naukowców, do którego miałyby dokładać się spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prof. Maria Mrówczyńska…
29.06.2026