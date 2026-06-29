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29.06.2026 15:12

BGK z porozumieniem w sprawie finansownia programu Orka

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał w Gdyni porozumienie Memorandum of Understanding (MoU) ze szwedzką agencją kredytów eksportowych (EKN), która zamierza wesprzeć kontrakt realizowany w ramach programu Orka.

Struktura zakłada udzielenie przez szwedzką agencję rządową gwarancji finansowania, co umożliwi BGK – jako kredytobiorcy działającemu w imieniu Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – pozyskanie środków na realizację jednego z kluczowych projektów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.

Porozumienie z EKN, szwedzką agencją kredytów eksportowych, dotyczy wsparcia finansowania kontraktu realizowanego w ramach programu Orka. EKN, jako podmiot rządowy Królestwa Szwecji, wesprze finansowanie gwarancją, a BGK będzie występował jako kredytobiorca działający na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać instrumenty finansowania eksportowego przy realizacji kontraktu o kluczowym znaczeniu dla modernizacji polskiej Marynarki Wojennej.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy dziś, w obecności szefów rządów Polski i Szwecji, Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona, podpisano umowę na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26.

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 roku.

Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie
Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Fot. mat. pras. BGK
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