BGK wspiera polską inwestycję technologiczną w Togo. Transakcja jest warta ponad 100 mln złotych

BGK podpisał umowę dotyczącą polskiej inwestycji technologicznej w Togo. Transakcja o wartości ponad 100 mln dolarów to pierwsze finansowanie w formule współpracy rozwojowej.

Projekt realizuje Cyber Defense Africa, czyli spółka rządu Togo i polskiej firmy Asseco Data Systems. Zajmuje się ona cyberbezpieczeństwem w Afryce. Prowadzi nowoczesne centrum operacji i zapewnia całodobowy monitoring. Zarządza też krajowym zespołem reagowania w Togo. Projekt ma być realizowany przez 12 lat, a budżet to 80 mln euro. BGK sfinansuje początkowy etap inwestycji, czyli 24 mln euro. Środki zabezpiecza unijna gwarancja z programu EFSD+. Bank Gospodarstwa Krajowego jako jedyna polska instytucja finansowa dostał od KE gwarancje o wartości 115 mln euro na wsparcie projektów w Afryce Subsaharyjskiej. To również jedyna instytucja w Polsce z mandatem do realizacji projektów w formule współpracy rozwojowej.

Wiceprezes BGK: to dla nas projekt o znaczeniu strategicznym

– Polacy należą do czołówki najlepszych specjalistów od cyberbezpieczeństwa na świecie. Te kompetencje warto wykorzystywać nie tylko do ochrony krajowej infrastruktury, mogą one być także naszą wizytówką eksportową. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją z ogromnym doświadczeniem w finansowaniu złożonych projektów z komponentem publicznym oraz wykorzystaniem środków unijnych. Ta inwestycja to połączenie naszych najlepszych możliwości i ważny element wzmacniania relacji międzynarodowych – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, obecny na podpisaniu umowy w Togo.

– BGK wspiera w sposób zrównoważony rozwój gospodarczy Afryki, stawiając na sprawdzone, bezpieczne i nowoczesne europejskie technologie. Jednocześnie transakcja ma charakter „win-win” – oprócz wsparcia lokalnej infrastruktury cyfrowej przyczynia się do ekspansji polskiego biznesu na rynkach afrykańskich. To dla BGK projekt o znaczeniu strategicznym. Pokazuje, że polska instytucja rozwojowa może skutecznie uczestniczyć w realizacji unijnych priorytetów, wspierając jednocześnie rozwój partnerskich gospodarek oraz konkurencyjność europejskich firm. Projekt w Togo nie jest jednorazową inicjatywą. Pracujemy nad kolejnymi podobnymi transakcjami i planujemy dalsze wykorzystanie instrumentów EFSD+ w celu wzmacniania obecności europejskich, w tym polskich, firm na rynkach afrykańskich – mówi prof. zw. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

Projekt jest elementem unijnej strategii Global Gateway

– Rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury cyfrowej jest jednym z kluczowych elementów transformacji gospodarczej krajów afrykańskich. Cieszy nas, że dzięki wsparciu BGK oraz programu EFSD+ Unii Europejskiej możemy wspólnie realizować projekty wzmacniające cyfrową odporność państwa, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz usług cyfrowych. To kolejny etap współpracy Asseco z Togo, która jest rozwijana od 2019 roku – mówi Andrzej Dopierała, prezes zarządu Asseco Data Systems.

– Ten projekt pozwoli CDA rozszerzyć zakres usług poprzez dalsze inwestycje w technologie, w tym nowoczesne systemy oparte na sztucznej inteligencji, a także w kapitał ludzki. W szczególności planujemy utworzyć akademię bezpieczeństwa cyfrowego, która zapewni zaawansowane szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa – zarówno dla naszych pracowników, jak i specjalistów z kraju oraz regionu – wyjaśnia Simon Melchior, dyrektor generalny CDA.

Finansowanie tego projektu to element unijnej strategii Global Gateway. Ma ona rozwijać nowoczesną, odporną i bezpieczną infrastrukturę, jednocześnie wzmacniając obecność Europy na świecie.

– Unia Europejska z dumą wspiera to polsko-togijskie partnerstwo w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Chodzi o ochronę obywateli, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym tworzeniu nowych możliwości dla gospodarki narodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze. To nasza pierwsza wspierana przez UE inwestycja cyfrowa w Togo w ramach inicjatywy Global Gateway, będącej częścią strategii obejmującej cały kontynent, mającej na celu wspieranie transformacji cyfrowej i możliwości gospodarczych. To także przykład działania Team Europe, który zabezpiecza długoterminową inwestycję naszego sektora prywatnego w Togo – mówi Gwilym Ceri Jones, ambasador UE w Togo.