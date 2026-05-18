Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 18:53

BGK wspiera polską inwestycję technologiczną w Togo. Transakcja jest warta ponad 100 mln złotych

BGK podpisał umowę dotyczącą polskiej inwestycji technologicznej w Togo. Transakcja o wartości ponad 100 mln dolarów to pierwsze finansowanie w formule współpracy rozwojowej.

Projekt realizuje Cyber Defense Africa, czyli spółka rządu Togo i polskiej firmy Asseco Data Systems. Zajmuje się ona cyberbezpieczeństwem w Afryce. Prowadzi nowoczesne centrum operacji i zapewnia całodobowy monitoring. Zarządza też krajowym zespołem reagowania w Togo. Projekt ma być realizowany przez 12 lat, a budżet to 80 mln euro. BGK sfinansuje początkowy etap inwestycji, czyli 24 mln euro. Środki zabezpiecza unijna gwarancja z programu EFSD+. Bank Gospodarstwa Krajowego jako jedyna polska instytucja finansowa dostał od KE gwarancje o wartości 115 mln euro na wsparcie projektów w Afryce Subsaharyjskiej. To również jedyna instytucja w Polsce z mandatem do realizacji projektów w formule współpracy rozwojowej.

Wiceprezes BGK: to dla nas projekt o znaczeniu strategicznym

– Polacy należą do czołówki najlepszych specjalistów od cyberbezpieczeństwa na świecie. Te kompetencje warto wykorzystywać nie tylko do ochrony krajowej infrastruktury, mogą one być także naszą wizytówką eksportową. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją z ogromnym doświadczeniem w finansowaniu złożonych projektów z komponentem publicznym oraz wykorzystaniem środków unijnych. Ta inwestycja to połączenie naszych najlepszych możliwości i ważny element wzmacniania relacji międzynarodowych – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, obecny na podpisaniu umowy w Togo.

– BGK wspiera w sposób zrównoważony rozwój gospodarczy Afryki, stawiając na sprawdzone, bezpieczne i nowoczesne europejskie technologie. Jednocześnie transakcja ma charakter „win-win” – oprócz wsparcia lokalnej infrastruktury cyfrowej przyczynia się do ekspansji polskiego biznesu na rynkach afrykańskich. To dla BGK projekt o znaczeniu strategicznym. Pokazuje, że polska instytucja rozwojowa może skutecznie uczestniczyć w realizacji unijnych priorytetów, wspierając jednocześnie rozwój partnerskich gospodarek oraz konkurencyjność europejskich firm. Projekt w Togo nie jest jednorazową inicjatywą. Pracujemy nad kolejnymi podobnymi transakcjami i planujemy dalsze wykorzystanie instrumentów EFSD+ w celu wzmacniania obecności europejskich, w tym polskich, firm na rynkach afrykańskich – mówi prof. zw. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

Projekt jest elementem unijnej strategii Global Gateway

– Rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury cyfrowej jest jednym z kluczowych elementów transformacji gospodarczej krajów afrykańskich. Cieszy nas, że dzięki wsparciu BGK oraz programu EFSD+ Unii Europejskiej możemy wspólnie realizować projekty wzmacniające cyfrową odporność państwa, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz usług cyfrowych. To kolejny etap współpracy Asseco z Togo, która jest rozwijana od 2019 roku – mówi Andrzej Dopierała, prezes zarządu Asseco Data Systems.

– Ten projekt pozwoli CDA rozszerzyć zakres usług poprzez dalsze inwestycje w technologie, w tym nowoczesne systemy oparte na sztucznej inteligencji, a także w kapitał ludzki. W szczególności planujemy utworzyć akademię bezpieczeństwa cyfrowego, która zapewni zaawansowane szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa – zarówno dla naszych pracowników, jak i specjalistów z kraju oraz regionu – wyjaśnia Simon Melchior, dyrektor generalny CDA.

Finansowanie tego projektu to element unijnej strategii Global Gateway. Ma ona rozwijać nowoczesną, odporną i bezpieczną infrastrukturę, jednocześnie wzmacniając obecność Europy na świecie.

– Unia Europejska z dumą wspiera to polsko-togijskie partnerstwo w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Chodzi o ochronę obywateli, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym tworzeniu nowych możliwości dla gospodarki narodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze. To nasza pierwsza wspierana przez UE inwestycja cyfrowa w Togo w ramach inicjatywy Global Gateway, będącej częścią strategii obejmującej cały kontynent, mającej na celu wspieranie transformacji cyfrowej i możliwości gospodarczych. To także przykład działania Team Europe, który zabezpiecza długoterminową inwestycję naszego sektora prywatnego w Togo – mówi Gwilym Ceri Jones, ambasador UE w Togo.

BGK wesprze ukraińskie samorządy
Siedziba BGK w Warszawie
BGK podpisał umowę finansowania inwestycji polskiej firmy w afrykańskie cyberbezpieczeństwo. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Polskie muzea. Które z nich odwiedzamy najchętniej
Co czwarte muzeum w Polsce znajduje się w województwie mazowieckim lub małopolskim. Muzea odwiedzamy coraz częściej, ale liczba gości w „Noc Muzeów” akurat spada.
16.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Putin ma nowy plan na kraje bałtyckie. Odtwarza niebezpieczny schemat z Ukrainy
Kraje bałtyckie stały się w ostatnim czasie obszarem coraz intensywniejszych politycznych, dezinformacyjnych i dywersyjnych działań Rosji. Są sygnały, że Kreml może sięgnąć po wypróbowany w Ukrainie…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes
Koniec eldorado czy chwilowa zadyszka? Sprawdzamy kondycję polskich banków
30-procentowy CIT, wyższe składki na BFG i kurczące się marże odsetkowe mocno uderzyły w wyniki banków w I kwartale. Sprawdzamy, które wyszły z tej próby obronną ręką, a które zanotowały spadki…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Krótka rozprawa Wójta i Pana. Piketty dociska, Sandel musi się tłumaczyć (RECENZJA)
Książka „Równość. Dlaczego jest ważniejsza, niż myślisz” nie jest ani odkrywcza, ani przełomowa – „disruptive” to ostatnie, co może przyjść na myśl. A jednak czyta się ją z przyjemnością, jaką daje…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Prof. Góralczyk: Nowa Jałta na horyzoncie? Trump „usmażony" w Pekinie, a Chiny czekają na wizytę Putina
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump po dziewięciu latach udał się do Chin z oficjalną wizytą państwową. Tym razem wyłamywała się ona ze sztywnych reguł protokołu dyplomatycznego.
18.05.2026