BGK z listem intencyjnym w sprawie utworzenia nowego regionalnego funduszu infrastrukturalnego

Bank Gospodarstwa Krajowego i cztery inne banki rozwoju z regionu Europy Środkowo‑Wschodniej podpisały list intencyjny, który zakłada możliwość utworzenia nowego regionalnego funduszu infrastrukturalnego w ramach Inicjatywy Trójmorza – poinformował BGK.

Jak wynika z komunikatu polskiego banku rozwoju, inicjatywa zakłada co najmniej 2 mld euro inwestycji w infrastrukturę energetyczną, transportową, cyfrową oraz społeczną. Nowym funduszem zarządzać ma Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), a list intencyjny – poza BGK – podpisały banki z Chorwacji, Rumunii, Litwy i Słowenii.

Poinformowano, że fundusz miałby rozpocząć działalność w drugiej połowie 2026 r. i inwestować pośrednio – przez portfel funduszy infrastrukturalnych działających w regionie. BGK podkreślił, że postanowienia podpisanego dokumentu są niewiążące prawnie i nie zobowiązują stron do dokonania konkretnych inwestycji.

„Nowy fundusz to kolejny krok w rozwoju inicjatywy Trójmorza. Opiera się na sprawdzonym modelu finansowania infrastruktury, który łączy pieniądze publiczne i prywatne oraz pozwala zwiększyć skalę inwestycji ponad granicami państw. Zgodnie z treścią listu do inicjatywy budowy nowego funduszu mogą dołączyć kolejne instytucje. Łączna kwota wkładów inwestorów ma wynieść 250 mln euro, a docelową wielkość funduszu podwoją koinwestycje EFI. BGK określi wartość swojego zaangażowania po dodatkowej analizie i decyzji władz banku" – przekazał BGK w komunikacie.

Prezes BGK Mirosław Czekaj podkreślił, że rozwój nowoczesnej i odpornej infrastruktury w Europie Środkowo‑Wschodniej wymaga współpracy regionalnej i podejścia systemowego. Jak zaznaczył, decyzja BGK o zaangażowaniu w inicjatywy tego typu ma umożliwiać łączenie kapitału publicznego z prywatnym i wzmacnianie efektu inwestycyjnego.

– Nowy fundusz będzie wspierał budowę ekosystemu długoterminowego finansowania infrastruktury w naszym regionie – zaznaczył Czekaj.

Źródło: PAP