BGK zainwestował w paneuropejski fundusz biometanowy. Część pieniędzy ma wrócić do Polski

Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestował 25 mln euro w paneuropejski fundusz biometanowy SWIFT 3. Pieniądze trafią na projekty biogazowe i biometanowe, w tym te zlokalizowane nad Wisłą. „Sprowadzamy do Polski kapitał, technologie i dobre praktyki” – mówi członek zarządu BGK Jarosław Dąbrowski.

SWIFT 3 to zarządzany przez francuską spółkę SWEN Capital Partners wyspecjalizowany fundusz infrastrukturalny. Skupia się na dekarbonizacji gospodarki dzięki budowie instalacji biogazowych i biometanowych w Europie, postrzeganych jako alternatywa dla rosyjskiego gazu.

Dzięki inwestycji BGK fundusz pozyskał 25 mln euro, które przeznaczy na projekty biometanowe zdolne do produkcji blisko 20 mln m sześc. tego gazu rocznie. Przedstawiciele banku zapewniają, że część inwestycji będzie zlokalizowana w Polsce.

„Polska potrzebuje taniej i dostępnej energii. Transformacja energetyczna to jedno z największych wyzwań dla polskiej gospodarki. Dzięki dostępności odpowiednich surowców nasz kraj dysponuje ogromnym potencjałem produkcji biogazu i biometanu – jednym z najwyższych w Europie. Mimo to w 2025 r. w Polsce działało tylko ok. 400 biogazowni i zaledwie jedna biometanownia. Można powiedzieć, że niskoemisyjna energia ucieka nam przez palce” – mówi członek zarządu BGK Jarosław Dąbrowski.

BGK nie jest jedynym inwestorem w funduszu. Oprócz polskiego banku rozwoju pieniądze wyłożył Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz hiszpański COFIDES.

Jak zapewniają przedstawiciele BGK, inwestycja jest zgodna ze strategią banku, która przewiduje zwiększenie skali inwestycji, m.in. przez zaangażowanie kapitałowe w fundusze infrastrukturalne. Dotąd bank włożył już 25 mln euro w fundusz Eiffel Transition Infrastructure Fund oraz 20 mln euro w Future Energy Ventures.

„Dzięki takim inwestycjom jak ta nasza gospodarka zyskuje podwójnie. Po pierwsze sprowadzamy do Polski kapitał, technologie i dobre praktyki w zarządzaniu inwestycjami oraz też know-how niezbędny do kreowania i prowadzenia projektów biometanowych. Po drugie wzmacniamy energetykę obiegu zamkniętego, przez co chronimy środowisko, a jednocześnie zwiększamy rentowność rolnictwa” – mówi Jarosław Dąbrowski.