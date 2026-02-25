Białorusini i Polacy chcieli przemycić do Rosji urządzenia do produkcji dronów bojowych

Funkcjonariusze KAS i ABW zatrzymali czterech Białorusinów i dwóch Polaków. Próbowali oni przemycić do Rosji urządzenia ułatwiające produkcję układów scalonych, wykorzystywanych do produkcji dronów bojowych.

Zatrzymania, przeprowadzone 8 lutego na polecenie łódzkiego oddziału prokuratury krajowej, to efekt wcześniejszego powstrzymania przez KAS przemytu przez Białoruś do Rosji sprzętu, który automatyzuje proces produkcji układów scalonych. Jak wynika z komunikatu służb, działania te mogły zakłócić dostawy sprzętu wojskowego dla rosyjskich wojsk w Ukrainie.

Po zatrzymaniu Białorusini i Polacy usłyszeli zarzuty naruszenia ustawy z 13 kwietnia 2022 r., zawierającej m.in. rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Do tego usłyszeli też zarzuty oszustwa oraz zarzuty karne skarbowe ws. obrotu dewiz. Przy zatrzymanych zabezpieczono bowiem gotówkę w różnych walutach w wysokości ok. 400 tys. zł. Za samo naruszenie ustawy sankcyjnej podejrzanym grozi minimum 3 lata więzienia.

20 lutego 2026 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował wobec trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a w stosunku do trzech pozostałych podejrzanych zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.