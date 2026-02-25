Dwie akcje KAS. Przemyt milionów sztuk papierosów z Dubaju i Litwy powstrzymany

Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła dwie próby przemytu. Mazowiecki oddział wykrył na lotnisku próbę przemycenia 4 mln sztuk papierosów z Dubaju, a podlascy funkcjonariusze – e-papierosów i e-liquidów z Litwy.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli dwóch przesyłek z Dubaju znaleźli 3,84 mln papierosów bez polskich znaków akcyzy w magazynie cargo na warszawskim Lotnisku Chopina. W pochodzących z Dubaju paczkach miały być płyny czyszczące i folia do pakowania. Wartość przemycanego ładunku to prawie 4 mln zł.

Z kolei podczas kontroli drogowej Podlaska KAS znalazła w busie 16,5 tys. sztuk tzw. jednorazówek bez polskich znaków akcyzy. Było w nim też 427 litrów tzw. e-liquidu. Pojazdem kierował 40-letni Polak, który odpowie za przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego.

Towar nie spełniał także wymagań prawnych. Przekraczał zarówno dozwoloną pojemność zbiornika (2 ml), jak i maksymalną dopuszczalną zawartość nikotyny (20 mg/ml). Oprócz tego nie miał wymaganych prawem ostrzeżeń zdrowotnych w języku polskim. Funkcjonariusze szacują, że nielegalny transport uszczuplał podatek akcyzowy o prawie 1,9 mln zł.

Postępowanie w sprawie przesyłki z Dubaju prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Z kolei sprawę przemytu z Litwy bada Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

