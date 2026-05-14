Biały Dom podaje, że Chiny są zainteresowane kupnem amerykańskiej ropy

Chiński przywódca Xi Jinping wyraził zainteresowanie zwiększeniem importu do Chin amerykańskiej ropy – podał Biały Dom po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z Xi w Pekinie.

Donald Trump od środy przebywa w Chinach. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju od 2017 r. Trumpowi towarzyszy delegacja złożona nie tylko z polityków, ale także szefów firm takich jak Apple, Nvidia czy Tesla.

„Prezydent Trump odbył udane spotkanie z prezydentem Chin Xi. Obie strony omówiły sposoby zacieśnienia współpracy gospodarczej między naszymi krajami, w tym rozszerzenie dostępu amerykańskich przedsiębiorstw do rynku chińskiego oraz zwiększenie chińskich inwestycji w chiński przemysł. W części spotkania uczestniczyli liderzy wielu największych amerykańskich firm" – podał Biały Dom w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.

Jak wynika z oświadczenia, strony dyskutowały także o sytuacji związanej z blokadą cieśniny Ormuz. Chiny i inne kraje Azji pozostawały głównymi odbiorcami ropy transportowanej przez cieśninę.

„Obie strony zgodziły się, że cieśnina Ormuz musi pozostać otwarta, aby wspierać swobodny przepływ energii. Prezydent Xi jasno wyraził również sprzeciw Chin wobec militaryzacji cieśniny i wszelkich prób pobierania opłat za jej użytkowanie, wyrażając zainteresowanie zakupem większej ilości amerykańskiej ropy, aby zmniejszyć zależność Chin od cieśniny Ormuz w przyszłości. Oba kraje zgodziły się, że Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej" – podał w oświadczeniu Biały Dom.

Politycy rozmawiali także o „potrzebie kontynuacji postępów w ograniczaniu napływu prekursorów fentanylu do Stanów Zjednoczonych, a także zwiększenia chińskich zakupów amerykańskich produktów rolnych" – podała amerykańska administracja.

Jak zauważa agencja Reuters, w żadnym z chińskich podsumowań spotkania opublikowanych przez media państwowe nie wspomniano o zakupie amerykańskiej ropy naftowej.

Reuters wskazuje także, że chociaż Chiny są największym importerem ropy naftowej na świecie, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich głównym źródłem tego surowca. Import amerykańskiej ropy osiągnął szczyt na poziomie około 395 tys. baryłek dziennie w 2020 r., co stanowiło nieco poniżej 4 proc. całkowitego importu ropy naftowej do Chin. Obecnie Chiny nie importują amerykańskiej ropy po tym, jak objęto ją 20-procentowym cłem w trakcie wojny handlowej między krajami w 2025 r.