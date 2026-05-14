Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.05.2026
NEWSROOM XYZ
14.05.2026 12:34

Biały Dom podaje, że Chiny są zainteresowane kupnem amerykańskiej ropy

Chiński przywódca Xi Jinping wyraził zainteresowanie zwiększeniem importu do Chin amerykańskiej ropy – podał Biały Dom po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z Xi w Pekinie.

Donald Trump od środy przebywa w Chinach. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju od 2017 r. Trumpowi towarzyszy delegacja złożona nie tylko z polityków, ale także szefów firm takich jak Apple, Nvidia czy Tesla. Więcej o spotkaniu piszemy w tym artykule: Szczyt Trump–Xi: supermocarstwa grają o geopolitykę i biznes.

„Prezydent Trump odbył udane spotkanie z prezydentem Chin Xi. Obie strony omówiły sposoby zacieśnienia współpracy gospodarczej między naszymi krajami, w tym rozszerzenie dostępu amerykańskich przedsiębiorstw do rynku chińskiego oraz zwiększenie chińskich inwestycji w chiński przemysł. W części spotkania uczestniczyli liderzy wielu największych amerykańskich firm" – podał Biały Dom w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.

Jak wynika z oświadczenia, strony dyskutowały także o sytuacji związanej z blokadą cieśniny Ormuz. Chiny i inne kraje Azji pozostawały głównymi odbiorcami ropy transportowanej przez cieśninę.

„Obie strony zgodziły się, że cieśnina Ormuz musi pozostać otwarta, aby wspierać swobodny przepływ energii. Prezydent Xi jasno wyraził również sprzeciw Chin wobec militaryzacji cieśniny i wszelkich prób pobierania opłat za jej użytkowanie, wyrażając zainteresowanie zakupem większej ilości amerykańskiej ropy, aby zmniejszyć zależność Chin od cieśniny Ormuz w przyszłości. Oba kraje zgodziły się, że Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej" – podał w oświadczeniu Biały Dom.

Politycy rozmawiali także o „potrzebie kontynuacji postępów w ograniczaniu napływu prekursorów fentanylu do Stanów Zjednoczonych, a także zwiększenia chińskich zakupów amerykańskich produktów rolnych" – podała amerykańska administracja.

Jak zauważa agencja Reuters, w żadnym z chińskich podsumowań spotkania opublikowanych przez media państwowe nie wspomniano o zakupie amerykańskiej ropy naftowej.

Reuters wskazuje także, że chociaż Chiny są największym importerem ropy naftowej na świecie, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich głównym źródłem tego surowca. Import amerykańskiej ropy osiągnął szczyt na poziomie około 395 tys. baryłek dziennie w 2020 r., co stanowiło nieco poniżej 4 proc. całkowitego importu ropy naftowej do Chin. Obecnie Chiny nie importują amerykańskiej ropy po tym, jak objęto ją 20-procentowym cłem w trakcie wojny handlowej między krajami w 2025 r.

Prezydent USA Donald Trump i chiński przywódca Xi Jinping podczas uroczystości powitania Trumpa przez Wielką Halą Ludową w Pekinie 14 maja 2026 r.
Biały Dom podał po spotkaniu Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, że Chiny wyraziły zainteresowanie zwiększeniem importu amerykańskiej ropy. Chińskie komunikaty nie zawierają tej informacji. Fot. EPA/Maxim Shemetov / POOL. Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd zwiększa ambicje dotyczące wiatraków na morzu. PGE: branża wraca na dobre tory
Polski Bałtyk zasługuje na co najmniej 18 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych – ogłosiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Polscy inwestorzy szukają właśnie partnerów dla swoich…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska mało konkurencyjną gospodarką? Są rankingi, które nie mają większego znaczenia
Konkurencyjność polskiej gospodarki co jakiś czas staje się tematem publicznej debaty – najczęściej przy okazji kolejnych edycji międzynarodowych rankingów lub niepokojących danych…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z podwyżkami cen po podpisaniu umowy. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania
Rząd planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę kupujących i rozbudować Portal DOM.
12.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Korea Północna zrywa ze zjednoczeniem i chce wprowadzić podatki
Totalitarny reżim może czekać transformacja. Z północnokoreańskiej konstytucji zniknęły odniesienia do zjednoczenia z Koreą Południową, a także zapisy o bezpłatnej służbie zdrowia, pełnym…
12.05.2026
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…