BIEC: polscy przedsiębiorcy są bardziej pesymistyczni, niż należałoby się spodziewać po danych

Mimo wzrostu Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury nastroje przedsiębiorców są bardziej pesymistyczne, niż wskazywałyby dane gospodarcze – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wzrósł z 174,1 pkt w maju do 175 pkt w czerwcu.

„Za wcześnie jest jeszcze, by oczekiwać istotnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, tym bardziej że osiągnięta w czerwcu wartość WWK nie przekroczyła jego wartości z ostatniego lokalnego szczytu z końca ubiegłego roku” – oceniają eksperci BIEC.

Jak dodają, warunki geopolityczne utrzymują ryzyko prowadzenia biznesu na podwyższonym poziomie.

Zdaniem ekspertów to właśnie ryzyko może być przyczyną rzadkiego w badaniach zjawiska – „dane pochodzące z badań ankietowych koniunktury są bardziej pesymistyczne, niż wskazywałyby na to tak zwane »twarde« dane publikowane przez GUS”.

Eksperci zwrócili uwagę, że spośród ośmiu składowych wskaźnika sześć przyczyniło się do wzrostu, a dwie – do jego spadku.

„Majowa poprawa w napływie nowych zamówień do sektora przetwórstwa przemysłowego w czerwcu nie utrzymała się. Przewaga odsetka firm odczuwających spadek zamówień nad odsetkiem firm odczuwających ich wzrost ponownie zwiększyła się” – mówią.

Poprawa nie nadeszła także w ujęciu rocznym. Największe załamanie zamówień występuje w przemyśle meblowym i odzieżowym, podczas gdy względna poprawa jest widoczna w firmach produkujących urządzenia elektryczne, sprzęt komputerowy, optyczny i elektronikę.

„Ponownie pogorszyły się również oceny na temat ogólnej sytuacji w firmach. Ma to zapewne związek zarówno z kurczącym się portfelem zamówień, a w konsekwencji z brakiem istotnej poprawy sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. W ocenie menedżerów stan finansów przedsiębiorstw nie poprawia się od jesieni ubiegłego roku” – wskazują przedstawiciele BIEC.

Powodem tego mogło być m.in. zwiększenie cen producentów.

Tymczasem zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych odradza się bardzo powoli, mimo coraz bardziej sprzyjających warunków – niższych stóp procentowych, rosnących wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i stosunkowo stabilnej inflacji.

„Na tym umiarkowanie optymistycznym obrazie aktywności gospodarki pozytywnie wyróżnia się warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Jej podstawowy indeks WIG pnie się w górę niemal nieprzerwanie od blisko dwóch lat” – przekazali.

Źródło: PAP