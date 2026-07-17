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17.07.2026 12:33

Bilans płatniczy strefy euro. Nadwyżka rachunku bieżącego niższa niż rok wcześniej

Maj przyniósł wzrost nadwyżki na rachunku bieżącym strefy euro – wynika z danych Europejskiego Banku Centralnego. W ujęciu rocznym pozostaje ona jednak wyraźnie niższa niż przed rokiem.

unijne flagi na tle nieba
Największy wpływ na spadek nadwyżki rachunku bieżącego miało zmniejszenie nadwyżki w handlu towarami.
Fot. Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

W ciągu 12 miesięcy do maja 2026 r. skumulowana nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła 272 mld euro, czyli 1,7 proc. PKB strefy euro.

W samym maju nadwyżka wzrosła do 25 mld euro z 17 mld euro miesiąc wcześniej. Rok wcześniej skumulowana nadwyżka wynosiła jednak 318 mld euro, co odpowiadało 2 proc. PKB.

Największy wpływ na spadek nadwyżki rachunku bieżącego miało zmniejszenie nadwyżki w handlu towarami do 286 mld euro z 350 mld euro rok wcześniej oraz wzrost deficytu dochodów wtórnych. Jak wskazuje EBC, zmiany te zostały częściowo zrównoważone przez przejście z deficytu do nadwyżki w dochodach pierwotnych, która wyniosła 31 mld euro. W mniejszym stopniu na poprawę wpłynął także wzrost nadwyżki w sektorze usług.

Z kolei w rachunku finansowym mieszkańcy strefy euro netto kupili papiery wartościowe spoza strefy euro o wartości 889 mld euro. Jednocześnie inwestorzy spoza strefy euro nabyli papiery wartościowe emitowane w strefie euro za 1,005 bln euro w ciągu 12 miesięcy do maja 2026 r.

Źródło: EBC

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