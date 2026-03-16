Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.03.2026
NEWSROOM XYZ
16.03.2026 21:13

Bilans wojny z Iranem to już 13 zabitych i 200 rannych żołnierzy USA

Od początku wojny z Iranem rannych zostało 200 amerykańskich żołnierzy – poinformował rzecznik amerykańskiego Dowództwa Centralnego. 13 wojskowych zginęło.

Cytowany przez ABC News rzecznik przekazał, że 10 żołnierzy zostało ciężko rannych, ale 180 wróciło już do służby.

W minionym tygodniu przewodniczący amerykańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, gen. Dan Caine przekazał, że za większość ofiar odpowiadają irańskie ataki dronowe.

Od 28 lutego, gdy USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran, śmierć poniosło 13 amerykańskich żołnierzy.

Źródło: PAP

Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie
Na zdjęciu mundur amerykańskie żołnierza z flagą tego kraju na ramieniu
Od początku wojny zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, a rany poniosło 200. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
