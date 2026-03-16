16.03.2026 21:13
Bilans wojny z Iranem to już 13 zabitych i 200 rannych żołnierzy USA
Od początku wojny z Iranem rannych zostało 200 amerykańskich żołnierzy – poinformował rzecznik amerykańskiego Dowództwa Centralnego. 13 wojskowych zginęło.
Cytowany przez ABC News rzecznik przekazał, że 10 żołnierzy zostało ciężko rannych, ale 180 wróciło już do służby.
W minionym tygodniu przewodniczący amerykańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, gen. Dan Caine przekazał, że za większość ofiar odpowiadają irańskie ataki dronowe.
Od 28 lutego, gdy USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran, śmierć poniosło 13 amerykańskich żołnierzy.
Źródło: PAP