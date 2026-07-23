Biznes z Małopolski stawia na współpracę. Powstał lokalny oddział Pracodawców RP

Przedsiębiorcy z Krakowa i okolic zawiązali dziś lokalny oddział Pracodawców RP – Pracodawcy Małopolski. Jego prezesem został Krzysztof Felpel, znany lokalny biznesmen, właściciel Centrum Edukacji Międzynarodowej. Ta firma to jeden z 11 członków-założycieli organizacji.

Przedsiębiorcy z Krakowa i okolic powołali do życia organizację Pracodawcy Małopolski, lokalny oddział Pracodawców RP. Pierwszym prezesem organizacji został Krzysztof Felpel (na zdjęciu). Fot. XYZ

– Brakowało nam w Krakowie dostępu do struktur i władz państwowych. Bardzo szybko chcemy mieć 100 członków, ale wierzę, że będzie nas więcej. Liczę, że nasz związek szybko pokaże swoją siłę – powiedział Krzysztof Felpel na chwilę przed tym nim został wybrany na prezesa Pracodawców Małopolski.

– Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja biznesowa, która nigdy nie miała przedstawicieli w Krakowie. Teraz to nadrobimy – dodała Joanna Makowiecka-Gatza, prezeska Pracodawców RP.

Lokalny związek będzie działać równolegle do centralnych struktur Pracodawców RP. Ma być głosem regionu na poziomie centralnym, gdzie ustanawia się i zmienia prawa ważne dla biznesu.

– To ostatni moment, żeby Kraków pokazał swoją siłę. Im państwa będzie więcej, tym będziecie silniejsi. Organizacja ma mandat by wpływać na legislację, tworzenie prawa. Liczę na budowanie wspólnego biznesu, bo w niektórych sektorach trzeba mieć wszystkich, żeby reprezentować rynek – podkreślała Joanna Makowiecka-Gatza.

Przewodniczącym Pracodawców Małopolski został Mariusz Rybka, właściciel spółki MR Constructions i pomysłodawca założenia lokalnego związku.

– Związek regionalny to lokalny partner, ale siła ogólnopolska. Pracodawcy Małopolski znają realia regionu, a członkom dają pełny dostęp do zasobów, ekspertów i siły przetargowej całej organizacji – powiedział Mariusz Rybka.

11 firm założycielskich z Małopolski (i ich szefowie):

Centrum edukacji międzynarodowej (Krzysztof Felpel)

Roseti Polska (Rafał Wiśniewski)

Grupa Redconst (Marcin Orlik)

DMD Modular (Ewelina Woźniak-Szpakiewicz)

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (Marek Urban)

Fleck (Monika Wojciechowska)

TiA (Tomasz Ślanda)

Grupa Wolff (Zbigniew Wolff)

Biuro Doradztwa i Usług „Hera” (Henryk Izdebski)

DZP (Marcin Borysewicz)

7R (Marek Mazur)

Autorką wpisu jest dziennikarka XYZ Katarzyna Mokrzycka.