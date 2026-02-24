Słaby początek tygodnia na Wall Street. Giełdy w USA z wyraźnymi spadkami

Poniedziałkowa sesja przyniosła wyraźne spadki głównych indeksów w USA. Rynki zmagają się z obawami dot. sztucznej inteligencji oraz niepewnością związaną z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie ceł i reakcją prezydenta Donalda Trumpa.

Indeks S&P 500 zamknął poniedziałkową sesję ze spadkiem o 1,04 proc. Nasdaq Composite zniżkował o 1,13 proc., a Dow Jones Industrial spadł najmocniej – o 1,66 proc. O 1,61 proc. spadł indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000.

Z kolei indeks zmienności giełdowej VIX, który rośnie podczas niepewności rynkowej i kryzysów, zyskał w poniedziałek 10 proc. Wzrosły także ceny złota, napędzane przez obawy co do perspektyw inflacji i globalnego wzrostu, które są wynikiem ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa nowych ceł.

Rynki boją się skutków ceł i z niepokojem patrzą na AI

– Wielkim pytaniem dla gospodarki jest to, co się stanie po tym oknie, i jeśli polityka taryfowa pozostanie w tym kierunku, bardzo możliwe, że wrócimy do Sądu Najwyższego jeszcze w tym roku. Walka i przepychanie z cłami prawdopodobnie będzie rozpraszającym motywem dla rynków przez resztę roku – przewiduje Michael Landsberg, dyrektor inwestycyjny w Landsberg Bennett Private Wealth Management.

W piątek 20 lutego Sąd Najwyższy uznał, że Donald Trump naruszył prawo, nakładając cła w trybie nadzwyczajnym. W reakcji prezydent ogłosił, że wprowadza kolejne cła w wysokości 10 proc. na wszystkie kraje. Potem zmienił zdanie i ogłosił, że nowe taryfy wyniosą 15 proc.

Z kolei obawy związane z AI przyczyniły się do presji na firmy software’owe. Microsoft stracił w poniedziałek 3 proc., a CrowdStrike – niemal 10 proc. Niepokoje te podsycił opublikowany w weekend raport Citrini Research. Według autorów boom na AI może zaszkodzić szerszej gospodarce, prowadząc do 10-procentowego bezrobocia.

Kluczowe dla inwestorów w najbliższych dniach będą trzy kwestie. Pierwsza to wtorkowe orędzie o stanie państwa, które wygłosi prezydent USA Donald Trump. Druga to rozwój wydarzeń wokół Iranu. Z kolei trzecia to wyniki Nvidii, które mają zostać opublikowane w środę. Spółka jest uważana za wyznacznik rozwoju sztucznej inteligencji.

Źrodło: PAP, XYZ