Bloomberg: polskie firmy przejęły w 2025 r. 22 zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa

W 2025 r. polski biznes dokonał akwizycji 22 firm z krajów zachodniej Europy – wyjaśnia Bloomberg. Według wyliczeń agencji jest to najwyższa liczba w historii.

Do tej pory rodzimi przedsiębiorcy przejęli najwięcej zachodnioeuropejskich spółek w 2018 r. Wówczas było 20 tego typu transakcji. W 2016 r. było 19 akwizycji, a w 2017 r. liczba ta wyniosła 17.

W ubiegłym roku wśród najciekawszych ruchów polskich firm warto wymienić m.in. przejęcie przez Wirtualną Polskę niemieckiego biura podróży Invia Group, akwizycji holenderskiego przedsiębiorstwa logistycznego Nijman/Zeetank dokonanej przez Trans Polonia czy zakupu farm wiatrowych od duńskiej European Energy przez Enea Nowa Energia.

Jak zauważył Bloomberg, w ubiegłym roku wzrosła również liczba przejęć przeprowadzona przez polskie firmy na niemieckim rynku. – Fala zmian odzwierciedla, jak polska gospodarka stała się regionalną potęgą wartą 1 bln dolarów – stwierdziła agencja, zwracając uwagę, że kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r., niemiecki produkt krajowy brutto na mieszkańca był ponad czterokrotnie wyższy. Różnica ta jednak się zmniejsza.

Przeczytaj również: Fuzji i przejęć było w Polsce mniej. Inwestorzy postawili na jakość, nie ilość

Obecnie niemiecki PKB na mieszkańca jest około dwukrotnie wyższy niż w Polsce. Jednocześnie powolny wzrost gospodarczy w Niemczech, największej gospodarce Europy, stworzył możliwości przejęć dla polskich firm, które zgromadziły zasoby w kraju.

Trend akwizycji jest też kontynuowany na początku tego roku. W styczniu bydgoska Pesa ogłosiła, że przejmie 100-proc. udziałów u niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick z Lipska.

Źródło: XYZ/PAP