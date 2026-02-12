Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
NEWSROOM XYZ
12.02.2026 15:50

Bloomberg: polskie firmy przejęły w 2025 r. 22 zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa

W 2025 r. polski biznes dokonał akwizycji 22 firm z krajów zachodniej Europy – wyjaśnia Bloomberg. Według wyliczeń agencji jest to najwyższa liczba w historii.

Do tej pory rodzimi przedsiębiorcy przejęli najwięcej zachodnioeuropejskich spółek w 2018 r. Wówczas było 20 tego typu transakcji. W 2016 r. było 19 akwizycji, a w 2017 r. liczba ta wyniosła 17.

W ubiegłym roku wśród najciekawszych ruchów polskich firm warto wymienić m.in. przejęcie przez Wirtualną Polskę niemieckiego biura podróży Invia Group, akwizycji holenderskiego przedsiębiorstwa logistycznego Nijman/Zeetank dokonanej przez Trans Polonia czy zakupu farm wiatrowych od duńskiej European Energy przez Enea Nowa Energia.

Jak zauważył Bloomberg, w ubiegłym roku wzrosła również liczba przejęć przeprowadzona przez polskie firmy na niemieckim rynku. – Fala zmian odzwierciedla, jak polska gospodarka stała się regionalną potęgą wartą 1 bln dolarów – stwierdziła agencja, zwracając uwagę, że kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r., niemiecki produkt krajowy brutto na mieszkańca był ponad czterokrotnie wyższy. Różnica ta jednak się zmniejsza.

Przeczytaj również: Fuzji i przejęć było w Polsce mniej. Inwestorzy postawili na jakość, nie ilość

Obecnie niemiecki PKB na mieszkańca jest około dwukrotnie wyższy niż w Polsce. Jednocześnie powolny wzrost gospodarczy w Niemczech, największej gospodarce Europy, stworzył możliwości przejęć dla polskich firm, które zgromadziły zasoby w kraju.

Trend akwizycji jest też kontynuowany na początku tego roku. W styczniu bydgoska Pesa ogłosiła, że przejmie 100-proc. udziałów u niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick z Lipska.

Źródło: XYZ/PAP

Flagi Polski oraz Unii Europejskiej na tle nieba
W 2025 r. polski biznes dokonał akwizycji 22 firm z krajów zachodniej Europy. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka
Andrzej Duda mija się z prawdą w Kanale Zero. Manipulacja historią?
Wbrew narracji powtarzanej od lat przez Andrzeja Dudę w czasie, kiedy polską armią kierował Bogdan Klich wcale nie zginęło więcej polskich generałów niż w trakcie II wojny światowej.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ozempic i Mounjaro jak nowa Viagra? Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość
Polacy wydają miliardy na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Preparaty takie jak Ozempic czy Mounjaro pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała, ale coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody?
12.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Powódź w Tunezji a polskie technologie
Od połowy stycznia zachodnią część Morza Śródziemnego nawiedzają huragany i ulewne deszcze. Dotknęły Maroko, Algierię, Hiszpanią i Portugalię. Tunezję dotknęła także gigantyczna powódź. Państwa regionu nie są przygotowane na wielką wodę. Tymczasem w Polsce są firmy, które dysponują technologiami pomocnymi w walce z żywiołem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Niewiadów z ważną umową z Northrop Grumman. Polska amunicja trafi do całej Europy
Elaboracja Niewiadów z grupy Niewiadów podpisała umowę ramową z amerykańskim koncernem wojskowym Northrop Grumman. Jej celem jest współpraca przy produkcji i eksportu amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 11 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Europa bez USA. Trzy dni, które pokażą realną siłę UE
Od środowego spotkania ministrów obrony, przez czwartkowy nieformalny szczyt gospodarczy liderów UE w belgijskim zamku Alden Biesen, po Konferencję Bezpieczeństwa w Monachium, europejska dyplomacja kryzysowa wejdzie w tryb przyspieszony. Trwa wojna w Ukrainie, tymczasem niepewna przyszłość relacji UE z USA oraz wyraźne pęknięcia w tradycyjnym silniku integracji – osi francusko-niemieckiej – powodują nowe napięcia w UE.
11.02.2026