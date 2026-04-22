Boeing zmniejszył straty w pierwszym kwartale 2026. Wyniki są lepsze, niż spodziewali się analitycy

Boeing podał wyniki za pierwszy kwartał 2026. Sprzedaż wzrosła o 14 proc., zmniejszyła się też strata netto, jak również strata na akcję. Wyniki są więc lepsze, niż spodziewali się analitycy.

Koncern ogłosił, jak podaje CNBC, że strata na akcję wyniosła 20 centów, podczas gdy analitycy spodziewali się straty w wysokości 83 centów. Do tego przychody wzrosły o 14 proc., osiągając 22,22 miliarda dolarów, eksperci zaś sądzili, że wyniosą one 21,78 miliarda dolarów. Z kolei strata netto w pierwszym kwartale 2026 zmniejszyła się z 31 milionów dolarów do 7 milionów dolarów rdr.

– Mieliśmy problemy, jednak jestem dumny z tego, jak nasz zespół sobie poradził – powiedział pracownikom koncernu szef firmy Kelly Ortberg. Przejął on stery Boeinga w sierpniu 2024 i miał za zadanie wyprowadzić firmę na prostą po latach kryzysów, jak choćby uziemienie serii Boeing 737 MAX po katastrofach lotniczych. Problemy z bezpieczeństwem i jakością wykonania kosztowały bowiem firmę miliardy dolarów.

Amerykański koncern czeka teraz na certyfikację samolotów Boeing 737 MAX 7 i Boeing 737 MAX 10. Jeśli ją w tym roku uzyska, to pierwsze samoloty trafią do klientów w 2027.

Ożywienie widać nie tylko w finansach, ale i w liczbie dostarczanych maszyn. Miesięcznie powstają 42 samoloty typu 737 MAX. W pierwszym kwartale tego roku do klientów trafiły łącznie 143 samoloty, czyli o 10 proc. więcej niż rok temu.

Przychody działu handlowego wyniosły 9,3 miliarda dolarów (wzrost o 13 proc. rdr), choć ta największa część Boeinga wciąż odnotowuje stratę operacyjną. Z kolei przychody działu obronnego firmy wzrosły o 21 proc. do 7,6 miliarda dolarów.