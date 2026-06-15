Bombowiec B-52 rozbił się w Stanach Zjednoczonych
Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się w poniedziałek w bazie Edwards Air Base w Kalifornii tuż po starcie - podało konto bazy na platformie X.
Jak przekazała baza, do wypadku doszło o godz. 11.20 czasu lokalnego (godz. 20.20 w Polsce), tuż po starcie samolotu.
„Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a sytuacja jest w toku. Więcej informacji zostanie podanych, gdy tylko będą dostępne” - napisano na koncie bazy.
Bombowiec B-52
Boeing B-52 Stratofortress to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bombowców strategicznych w historii lotnictwa wojskowego. Samolot powstał w realiach zimnej wojny jako maszyna dalekiego zasięgu, zdolna do przenoszenia dużego ładunku uzbrojenia i wykonywania misji zarówno konwencjonalnych, jak i jądrowych. Mimo że jego konstrukcja wywodzi się z lat 50. XX wieku, B-52 pozostaje w służbie dzięki kolejnym modernizacjom systemów pokładowych, uzbrojenia, radarów i silników.
Współczesna wersja B-52H jest obsługiwana przez pięcioosobową załogę. W jej skład wchodzą: dowódca samolotu, drugi pilot, nawigator, operator systemów radarowych/nawigacyjnych oraz oficer walki elektronicznej.
Źródło: XYZ/PAP