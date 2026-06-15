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15.06.2026 23:31

Bombowiec B-52 rozbił się w Stanach Zjednoczonych

Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się w poniedziałek w bazie Edwards Air Base w Kalifornii tuż po starcie - podało konto bazy na platformie X.

Jak przekazała baza, do wypadku doszło o godz. 11.20 czasu lokalnego (godz. 20.20 w Polsce), tuż po starcie samolotu.

„Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a sytuacja jest w toku. Więcej informacji zostanie podanych, gdy tylko będą dostępne” - napisano na koncie bazy.

Bombowiec B-52

Boeing B-52 Stratofortress to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bombowców strategicznych w historii lotnictwa wojskowego. Samolot powstał w realiach zimnej wojny jako maszyna dalekiego zasięgu, zdolna do przenoszenia dużego ładunku uzbrojenia i wykonywania misji zarówno konwencjonalnych, jak i jądrowych. Mimo że jego konstrukcja wywodzi się z lat 50. XX wieku, B-52 pozostaje w służbie dzięki kolejnym modernizacjom systemów pokładowych, uzbrojenia, radarów i silników.

Współczesna wersja B-52H jest obsługiwana przez pięcioosobową załogę. W jej skład wchodzą: dowódca samolotu, drugi pilot, nawigator, operator systemów radarowych/nawigacyjnych oraz oficer walki elektronicznej.

Źródło: XYZ/PAP

Samolot Boeing B-52
Samolot Boeing B-52. Fot. Stacy Revere/Getty Images
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