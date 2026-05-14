Bożena Borowiec zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewkę

Bożena Borowiec zastąpi w ławach poselskich zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewkę. W Monitorze Polskim ukazało się postanowienie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w tej sprawie.

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, został potrącony przez samochód i zginął tragicznie w kwietniu w wieku 36 lat.

Zgodnie z kodeksem wyborczym prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. Litewka uzyskał najlepszy wynik na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32. To okręg obejmujący miasta na prawach powiatu: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec, a także powiaty będziński i zawierciański. Litewka uzyskał 40579 głosów. Drugi wynik uzyskał obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dostał 22332 głosy. Obaj weszli do Sejmu.

Kolejne miejsca z największą liczbą głosów na tej liście Nowej Lewicy zajęli wówczas Rafał Adamczyk (5900 głosów) oraz Bożena Borowiec (4937 głosów), jednak nie zdobyli mandatów.

W poniedziałek Adamczyk oświadczył w mediach społecznościowych, że zamierza kontynuować pracę jako członek zarządu województwa śląskiego, a jego priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności. Tym samym zapowiedział, że nie obejmie mandatu po Litewce.

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim postanowieniem marszałka Sejmu, w związku z wygaśnięciem wraz ze śmiercią mandatu posła Litewki wybranego z listy Nowej Lewicy, na jego miejsce wstąpi Bożena Borowiec, kandydatka z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.

Borowiec od 2024 r. pracuje jako zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej była m. in. wiceprezydentką Dąbrowy Górniczej oraz dyrektorką Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w województwie śląskim.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Kierowca usłyszał zarzut

36-letni poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 r. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

57-letni kierowca samochodu usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Według prokuratury nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć rowerzysty.

Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury, która domagała się aresztowania 57-latka.

Źródło: PAP