27.04.2026 12:35

Łukasz Litewska pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Parlamentarzysta zginął w czwartek 23 kwietnia w wypadku.

„Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski” – ogłosił na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Odznaczenie to jest 2. pod względem starszeństwa w Polsce po Orderze Orła Białego. Przyznaje się je za wybitne zasługi w służbie Polsce.

Łukasz Litewka był znanym z działalności charytatywnej i społecznej posłem z Sosnowca. Należał do Lewicy. Jego fundacja #TeamLitewka nagłaśniała i wspierała akcje społeczne oraz zbiórki charytatywne. Dostał się do parlamentu, startując z ostatniego miejsca na liście wyborczej, i zdobył rekordową liczbę głosów.

Poseł zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód. Zmarł na miejscu. Miał 36 lat.

