31.05.2026

Branża logistyczna ma problem z rekrutacją pracowników

Blisko 7 na 10 firm z sektora logistyki ma trudności ze zrekrutowaniem nowych pracowników – wynika z badania ManpowerGroup. Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników.

Zgodnie z wynikami badania, 68 proc. organizacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało wyzwania ze znalezieniem nowych pracowników. Największe trudności dotyczyły zrekrutowania operatorów wózków lub maszyn (88 proc. wskazań firm), a także kierowców (72 proc.) i spedytorów (51 proc.).

Ankietowani pytani o bariery w rekrutacji wskazywali najczęściej na rosnące koszty zatrudnienia (60 proc.), zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (53 proc.) oraz niedobór wymaganych kompetencji (44 proc.). Firmy zwracały też uwagę na dużą konkurencję o pracownika (43 proc.) oraz trudności w pozyskiwaniu osób gotowych do pracy zmianowej (43 proc.).

Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników – 44 proc. z nich wskazało na szkolenia. Przedsiębiorstwa automatyzują też procesy, które według badanych pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na pracowników (28 proc.).

Jednocześnie 40 proc. badanych organizacji wskazało na niedobór umiejętności analitycznych wśród swoich pracowników. Równocześnie 35 proc. firm zwróciło uwagę na niedostateczne umiejętności techniczne, a 31 proc. na cyfrowe.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2026 roku i objęło 239 wywiadów z przedstawicielami firm realizujących funkcje logistyczne. Źródło: PAP

Na zdjęciu z 2021 r. ciężarówki przy Punkcie Poboru Opłat A2 Stryków. Fot. PAP/Roman Zawistowski
