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23.07.2026 16:22

Brent wraca powyżej 100 dolarów za baryłkę. Eskalacja na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy

Po eskalacji na Bliskim Wschodzie ropa Brent przekroczyła granicę 100 dolarów za baryłkę. Mocno rosną także ceny ropy West Texas Intermediate.

Na zdjęciu widok na tankowce przy terminalu naftowym na wyspie Chark w Zatoce Perskiej
Fot. Dean Conger/Corbis via Getty Images

W czwartek godz. 16.15 ropa Brent kosztuje 100,45 dolarów za baryłkę po wzroście o 6,8 proc. Z kolei ropa West Texas Intermediate – 91,79 dolarów za baryłkę, więcej o 5,6 proc. Rano Brent kosztowała około 96 dolarów, a WTI około 88 dolarów.

Wzrosty napędza eskalacja na Bliskim Wschodzie. Po tym, jak jemeńscy Huti ostrzelali dwa saudyjskie statki, prezydent USA Donald Trump zapowiedział odwet.

„Stany Zjednoczone pociągną Iran do odpowiedzialności, ponieważ Huti działają w imieniu Iranu i/lub są siłą zastępczą Iranu" – zagroził.

Wcześniej Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej.

Tymczasem w nocy ze środy na czwartek wojska USA przeprowadziły kolejny, dwunasty już z rzędu nocny atak na Iran.

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