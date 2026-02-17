Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
17.02.2026 13:32

Bruksela bierze się za Shein. Firma zapowiada pełną współpracę z Komisją Europejską

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie przeciw Shein. Chodzi m.in. o sprzedaż lalek erotycznych o wyglądzie dzieci. Chińska platforma sprzedażowa wydała oświadczenie, że zamierza w pełni współpracować z Brukselą.

Formalne dochodzenie Brukseli, prowadzone na mocy Aktu o usługach cyfrowych (DSA), skupi się na trzech elementach. Pierwszy to sprzedaż nielegalnych produktów na terenie UE, w tym realistycznych dziecięcych lalek erotycznych. Po drugie Komisja sprawdzi, czy konstrukcja usług Shein nie uzależnia użytkowników, np. poprzez przyznawanie nagród i punktów za zaangażowanie, oraz czy platforma wdrożyła systemy ograniczające takie ryzyko. Trzecim elementem postępowania jest przejrzystość systemów rekomendacji, służących proponowaniu użytkownikom treści.

Przy dochodzeniu będzie zaangażowany także irlandzki regulator rynku – Coimisiún na Meán – ponieważ europejska siedziba Shein mieści się w Irlandii. Komisja Europejska przypomina, że wszczęcie postępowania oraz prowadzenie dochodzenia w trybie priorytetowym nie przesądza o jego wyniku.

Jakie będą następne kroki Brukseli?

Komisja będzie gromadzić dowody, może też przyjąć zobowiązania platformy w celu zapobieżenia naruszeniom Aktu o usługach cyfrowych. Bruksela może również nałożyć na Shein środki egzekucyjne, takie jak środki tymczasowe czy decyzje stwierdzające nieprzestrzeganie przepisów.

Ile potrwa dochodzenie? W Akcie o usługach cyfrowych nie ma oficjalnych terminów. Komisja Europejska przypomina, że czas trwania postępowania będzie zależał od złożoności sprawy, poziomu współpracy z firmą, wobec której toczy się postępowanie, oraz od wykorzystania przez Shein prawa do obrony.

Komisja Europejska dodaje, że dzisiejsza decyzja jest efektem wstępnych analiz sprawozdań z oceny ryzyka, przedstawionych przez chińską platformę, oraz odpowiedzi na wezwania Komisji. Sprawa trwa od 28 czerwca 2024 roku, kiedy skierowano pierwszy wniosek do Shein. Kolejne wezwania Bruksela wysłała 6 lutego 2025 roku oraz 26 listopada 2025 roku.

Oświadczenie Shein

Shein zapewnia, że traktuje poważnie obowiązki wynikające z DSA i że firma zawsze współpracowała z Komisją Europejską. „W ostatnich miesiącach nadal znacząco inwestowaliśmy w działania mające na celu wzmocnienie zgodności z DSA. Obejmują one kompleksowe oceny ryzyka systemowego i mechanizmy jego ograniczania, wzmocnioną ochronę młodszych użytkowników oraz ciągłe prace nad projektowaniem naszych usług w sposób sprzyjający bezpiecznemu i godnemu zaufania korzystaniu z platformy” – czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji.

Platforma dodaje również, że rozpoczęła wdrażanie zabezpieczeń produktów z ograniczeniem wiekowym na terenie całej UE, tak aby niepełnoletni nie mogli przeglądać ani kupować zakazanych produktów. „Ochrona małoletnich oraz ograniczanie ryzyka szkodliwych treści i zachowań stanowią kluczowy element sposobu, w jaki rozwijamy i prowadzimy naszą platformę. Podzielamy cel Komisji Europejskiej, jakim jest zapewnienie bezpiecznego i godnego zaufania środowiska online, i będziemy nadal konstruktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu” – podsumowuje platforma handlowa Shein.

Francja chce czasowo ograniczyć działalność Shein
logo aplikacji Shein na tle nazwy spółki
Komisja Europejska wszczęła dochodzenie przeciw Shein. Fot. Fot. Raul Ariano/Bloomberg via Getty Images
