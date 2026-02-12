Brytyjska gospodarka rozwinęła się wolniej niż się tego spodziewano

Produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii w ostatnich trzech miesiącach 2025 r. wzrósł w tempie 1 proc. W ujęciu kwartał do kwartału gospodarka rozwinęła się o 0,1 proc. W obu przypadkach wskaźniki te okazały się niższe od konsensusu rynkowego.

Prognozy zakładały dynamikę roczną na poziomie 1,2 proc., a kwartalną na 0,2 proc. Wstępne szacunki brytyjskiego urzędu statystycznego wskazały ponadto na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Jeszcze w III kw. analogiczne dane wskazały na roczny wzrost PKB o 1,2 proc. i 0,1 proc. kdk.

„W ostatnich trzech miesiącach roku gospodarka nadal rozwijała się powoli, a tempo wzrostu pozostało na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dominujący często sektor usług nie odnotował wzrostu, a głównym motorem wzrostu była produkcja. Tymczasem sektor budowlany odnotował najgorsze wyniki od ponad czterech lat” – skomentowała Liz McKeown, dyrektorka ds. statystyk ekonomicznych w ONS, cytowana przez PAP.

W całym 2025 r. wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii okazał się nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. Tamtejszy urząd statystyczny zaraportował wskaźnik na poziomie 1,3 proc. wobec 1,1 proc. za 2024 r.

Zeszłoroczny wzrost gospodarczy to przede wszystkim efekt pierwszego kwartału, w którym PKB wzrósł w tempie 0,7 proc. kdk. W pozostałych okresach dynamika wynosiła 0,2 proc. i dwukrotnie 0,1 proc.

Pozycja Wielkiej Brytanii wydaje się jednak lepsza niż Niemiec czy Francji. Największa gospodarka Unii Europejskiej rozwinęła się w 2025 r. w tempie 0,2 proc., jak wskazał Destatis. Tym samym udało się przełamać passę dwóch lat recesji z rzędu. Francuski PKB natomiast według prognoz może wzrosnąć o 0,9 proc. w 2025 r., co oznaczałoby spadek względem 2024 r. o 0,2 pkt proc.