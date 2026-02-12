Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
NEWSROOM XYZ
12.02.2026 12:51

Brytyjska gospodarka rozwinęła się wolniej niż się tego spodziewano

Produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii w ostatnich trzech miesiącach 2025 r. wzrósł w tempie 1 proc. W ujęciu kwartał do kwartału gospodarka rozwinęła się o 0,1 proc. W obu przypadkach wskaźniki te okazały się niższe od konsensusu rynkowego.

Prognozy zakładały dynamikę roczną na poziomie 1,2 proc., a kwartalną na 0,2 proc. Wstępne szacunki brytyjskiego urzędu statystycznego wskazały ponadto na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Jeszcze w III kw. analogiczne dane wskazały na roczny wzrost PKB o 1,2 proc. i 0,1 proc. kdk.

„W ostatnich trzech miesiącach roku gospodarka nadal rozwijała się powoli, a tempo wzrostu pozostało na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dominujący często sektor usług nie odnotował wzrostu, a głównym motorem wzrostu była produkcja. Tymczasem sektor budowlany odnotował najgorsze wyniki od ponad czterech lat” – skomentowała Liz McKeown, dyrektorka ds. statystyk ekonomicznych w ONS, cytowana przez PAP.

W całym 2025 r. wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii okazał się nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. Tamtejszy urząd statystyczny zaraportował wskaźnik na poziomie 1,3 proc. wobec 1,1 proc. za 2024 r.

Zeszłoroczny wzrost gospodarczy to przede wszystkim efekt pierwszego kwartału, w którym PKB wzrósł w tempie 0,7 proc. kdk. W pozostałych okresach dynamika wynosiła 0,2 proc. i dwukrotnie 0,1 proc.

Pozycja Wielkiej Brytanii wydaje się jednak lepsza niż Niemiec czy Francji. Największa gospodarka Unii Europejskiej rozwinęła się w 2025 r. w tempie 0,2 proc., jak wskazał Destatis. Tym samym udało się przełamać passę dwóch lat recesji z rzędu. Francuski PKB natomiast według prognoz może wzrosnąć o 0,9 proc. w 2025 r., co oznaczałoby spadek względem 2024 r. o 0,2 pkt proc.

Pod koniec 2025 r. polska gospodarka przyspieszyła
Na zdjęciu: Londyńskie City
Londyńskie City. Fot. Yunus Dalgic / Anadolu/ABACAPRESS.COM Dostawca: PAP/Abaca
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Będą kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Poszkodowani zapowiadają protest
W czwartek 12 lutego osoby, które czują się poszkodowane przez program Czyste Powietrze, będą protestować przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Warszawie. Rząd jeszcze w tym kwartale ma przyjąć projekt ustawy o ochronie beneficjentów. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce wprowadzić kolejne zmiany w programie. Zapowiada też uruchomienie nowych mechanizmów wsparcia.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Sądny dzień dla JSW. Pracownicy zdecydują o tym, czy węglowa spółka upadnie
12 lutego pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zagłosują nad porozumieniem zawieszającym części świadczeń. „Bez obniżenia tych kosztów JSW prawdopodobnie czeka upadłość" – twierdzi giełdowy analityk. Emocje w spółce buzują, a politycy, zamiast je studzić, dolewają oliwy do ognia.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wykonawca tunelu średnicowego w Łodzi powalczy w sądzie o kontrakt wart miliardy. Historia kluczowej... i pechowej inwestycji
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które zostało odsunięte od realizacji projektu drążenia tunelu średnicowego w Łodzi, inwestycji za blisko 2,3 mld zł, zapowiada walkę w sądzie. – Sytuacja jest niejednoznaczna, a stroną najbardziej obciążoną będzie wykonawca, który zachował się wyjątkowo fair w tej całej sytuacji – komentuje ekspert.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
IBM wprowadza nową pamięć masową. Warszawa miejscem premiery
Amerykański koncern technologiczny IBM zaprezentował nową, autonomiczną generację pamięci masowej wraz z systemem rozwiązań wspieranych przez AI. Według Sama Wernera, szefa działu przechowywania danych (IBM Storage), jest to pierwsza jakościowa zmiana w architekturze przechowywania danych od 25 lat. Firma oczekuje szerokiej adopcji nowego rozwiązania i jako miejsce światowej premiery wybrała Warszawę.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ozempic i Mounjaro jak nowa Viagra? Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość
Polacy wydają miliardy na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Preparaty takie jak Ozempic czy Mounjaro pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała, ale coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody?
12.02.2026