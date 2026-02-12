Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
12.02.2026

PKB Polski w ostatnim kwartale 2025 r. wzrósł najszybciej w całym roku

W IV kw. 2025 r. polska gospodarka rozwinęła się w tempie 4 proc. – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to najwyższy wskaźnik odnotowany w ubiegłym roku i nieznacznie przewyższający prognozy rynkowe.

Wcześniej GUS raportował tempo wzrostu PKB niewyrównanego sezonowo w I kw. na poziomie 3,2 proc.; w II kw. 3,3 proc. oraz w III kw. na poziomie 3,8 proc.

W przypadku danych wyrównanych sezonowo, z uwzględnieniem cen stałych w odniesieniu do 2000 r., polska gospodarka rozwinęła się w IV kw. o 3,6 proc.

Licząc kwartał do kwartału, końcówka ubiegłego roku przyniosła dynamikę wzrost PKB na poziomie 1 proc., wyższą niż w III kw. – wówczas 0,9 – choć niższą od rynkowych prognoz. Konsensus spodziewał się 1,3 proc.

GUS publikując wstępne szacunki nie podaje bardziej szczegółowych informacji, jak np. jakie czynniki wpłynęły na wzrost PKB. Z analiz ekonomistów, opartych na bieżących danych spływających z polskiej gospodarki można założyć, że dużą rolę odegrały konsumpcja wewnętrzna oraz inwestycje napędzane pieniędzmi z KPO.

Koniec roku zaliczył mocny gospodarczy finisz
Zdjęcie przedstawia centrum Warszawy
Zdjęcie przedstawia centrum Warszawy. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
