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07.07.2026 08:15

Budżet Niemiec na 2027 r. Jedna piąta wydatków ma iść na obronność

Na 2027 rok Niemcy planują całkowite wydatki w wysokości 555,4 mld euro, z czego 109,7 mld euro, czyli około 20 proc., zostanie przeznaczone na obronność – wynika z przedstawionego rządowego projektu budżetu.

Flaga Niemiec nad Bundestagiem
Projekt budżetu Niemiec na 2027 r. zakłada, że blisko 20 proc. wydatków zostanie przeznaczonych na obronność. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg/Getty Images

– Nie możemy bronić się przed Władimirem Putinem za pomocą zrównoważonego budżetu – powiedział w poniedziałek w Berlinie niemiecki wicekanclerz i minister finansów Lars Klingbeil, prezentując projekt budżetu federalnego na 2027 rok.

– Musimy w jak najkrótszym czasie nadrobić trzy dekady, podczas których nasza armia była hamowana z powodu ograniczeń budżetowych – dodał.

Zgodnie z planem rządu w Berlinie w 2027 roku łączne niemieckie wydatki budżetowe sięgną 555,4 mld euro, z czego 109,7 mld euro, czyli około 20 proc., zostanie przeznaczone na obronność.

Procent wydatków na obronność ma rosnąć w kolejnych latach. W 2030 roku na zbrojenia ma zostać przeznaczone 183,7 mld euro z prognozowanych łącznych wydatków w wysokości 635,4 mld euro.

Szacuje się, że w celu finansowania zbrojeń w latach 2027–2030 Niemcy zaciągną pożyczki o wysokości ok. 838 mld euro.

Projekt budżetu na 2027 rok musi jeszcze zostać zatwierdzony przez niemiecki parlament. Głosowanie to odbędzie się jesienią.

Plany niemieckiego rządu zostały przedstawione przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w Ankarze. Europejscy przywódcy zamierzają przekonywać w Turcji prezydenta USA Donalda Trumpa, że w ostatnich latach zwiększyli wydatki na obronność i biorą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu.

Źródło: PAP

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