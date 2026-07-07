Największe zamówienie kanadyjskiego wojska w historii. Postawili na niemieckie okręty

Kanadyjskie wojsko otrzyma nową flotę okrętów podwodnych. Jak przekazał premier tego kraju Mark Carney, zamówienie zrealizuje niemiecka firma ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Kanadyjskie wojsko otrzyma nową flotę okrętów podwodnych. Jak przekazał premier tego kraju Mark Carney, jest to największe zamówienie dla armii w historii. Fot. Getty Images

Wartość kontraktu nie jest obecnie znana, ale jest to największe zamówienie dla wojska w historii Kanady – poinformował Carney, dodając, że obecnie rozpoczną się kilkumiesięczne negocjacje w celu uzgodnienia szczegółów. „To dopiero początek” – powiedział szef kanadyjskiego rządu, podkreślając, że kontrakt oznacza inwestycje również w Kanadzie. Dodał, że umowa zawiera pewną „elastyczność”.

Carney zwrócił uwagę, że projekt jest znacznie szerszy niż kupno okrętów podwodnych 212CD budowanych przez TKMS i dotyczy możliwości przemysłowych Kanady. Jeśli dojdzie do podpisania umowy, dla Kanady oznacza ona współpracę w ramach platformy wspólnej dla Niemiec i Norwegii, które są wśród najbliższych sojuszników Kanady - zaznaczył.

Premier dodał, że w razie niepowodzenia negocjacji z TKMS, Kanada zastrzegła sobie prawo zwrócenia się do południowokoreańskiej firmy Hanwha i powiedział, że wybór preferowanego dostawcy był bardzo trudny ze względu na spełnianie wymogów Royal Canadian Navy przez obie firmy i bardzo korzystne propozycje dla kanadyjskiego przemysłu.

Pierwsze okręty – jak podały media za rządowymi źródłami – mogą być gotowe w 2034 r.

Według publicznego nadawcy CBC, koszty zakupu 12 nowych okrętów mogą wynieść 24 mld dolarów kanadyjskich, a całość kosztów w ciągu 30 lat eksploatacji może dojść do 100 mld dolarów kanadyjskich. W przeliczeniu na europejską walutę daje to kwoty rzędu 14,8 mld euro oraz 61,5 mld euro.

Przeczytaj również: Umowa na okręty hydrograficzne podpisana. Marynarka dostanie jednostki za 1,5 mld zł

W lipcu 2024 r. rząd Kanady poinformował, że będzie ogłaszał zamówienie na 12 nowych okrętów podwodnych, o konwencjonalnym napędzie, zdolnych do pływania pod lodem. Nie podano planowanej wartości zamówienia, przyjęto założenie, że kanadyjska marynarka ma być w stanie „wykrywać i powstrzymywać zagrożenia z morza, kontrolować podejścia morskie, zaprojektować siły i możliwości uderzeniowe dalej od wybrzeży, oraz zaprojektować trwałe możliwości odstraszania na wszystkich trzech liniach brzegowych”.

Kanadyjska marynarka wojenna dysponowała wówczas czterema okrętami podwodnymi odkupionymi w latach 1990 od brytyjskiej marynarki wojennej.

Źródło: PAP