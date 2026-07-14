Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.07.2026
NEWSROOM XYZ
14.07.2026 20:40

Bułgaria nie dołączy do Koalicji Chętnych ws. Ukrainy

Premier Bułgarii Rumen Radew oświadczył, że jego kraj nie widzi dla siebie miejsca w Koalicji Chętnych wspierającej Ukrainę.

Rumen Radew, były prezydent Bułgarii, obecnie lider nowej koalicji Postępowa Bułgaria.
Radew wyjaśnił, że Bułgaria nie chce być częścią koalicji opowiadającej się za kontynuacją finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy. Podkreślił, że jego zdaniem zakończenie wojny powinno nastąpić dzięki „silnej misji dyplomatycznej”, a nie poprzez dalsze działania militarne. Fot. Omar Marques/Getty Images

Podczas wizyty w Paryżu podkreślił, że Sofia opowiada się za rozwiązaniem konfliktu drogą dyplomatyczną, a nie przez dalsze wsparcie militarne.

Premier Bułgarii Rumen Radew poinformował we wtorek w Paryżu, że jego kraj nie przystąpi do Koalicji Chętnych, skupiającej ponad 30 państw deklarujących długoterminowe wsparcie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Szef bułgarskiego rządu przekazał, że prezydent Francji Emmanuel Macron osobiście zaprosił go do dalszego udziału w inicjatywie, jednak – jak zaznaczył – „to nie jest miejsce dla Bułgarii”.

Radew wyjaśnił, że Bułgaria nie chce być częścią koalicji opowiadającej się za kontynuacją finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy. Podkreślił, że jego zdaniem zakończenie wojny powinno nastąpić dzięki „silnej misji dyplomatycznej”, a nie poprzez dalsze działania militarne. Jednocześnie zaznaczył, że udział bułgarskiej Gwardii Narodowej w obchodach francuskiego Święta Narodowego jest wyrazem bardzo dobrych relacji między Bułgarią i Francją.

Czytaj również: Łotewski airBaltic coraz bardziej obniża loty, ale wciąż próbuje się wzbić

Stanowisko premiera wpisuje się w dotychczasową politykę jego rządu wobec wojny w Ukrainie. 9 czerwca minister obrony Dimitar Stojanow zapowiedział wstrzymanie przekazywania uzbrojenia Ukrainie, po czym dzień później doprecyzował, że komercyjna sprzedaż broni będzie kontynuowana. Radew wielokrotnie przekonywał również, że wojny nie da się wygrać na polu bitwy, a wcześniej określał sprawę Ukrainy jako skazaną na niepowodzenie.

Premier zapewnił jednocześnie, że Bułgaria pozostaje w pełni zaangażowana w proces podejmowania decyzji w NATO i Unii Europejskiej. Bronił także gotowości Sofii do grożenia wetem wobec najnowszego pakietu sankcji UE po zgłoszeniu zastrzeżeń do objęcia restrykcjami kilku osób, w tym patriarchy Cyryla, zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jak podkreślił, obrona interesów narodowych w ramach wspólnoty nie stoi w sprzeczności z członkostwem w UE.

Czytaj również: Produktywność bliżej Włoch niż Niemiec. Co się stało z brytyjską gospodarką?

Koalicja Chętnych, zainicjowana przez Francję i Wielką Brytanię, skupia ponad 30 państw koordynujących działania na rzecz długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na wypadek zawieszenia broni. We wtorek przywódcy państw europejskich spotkali się w Paryżu na zaproszenie Emmanuela Macrona, aby rozmawiać o dalszym wsparciu dla Kijowa oraz uczestniczyć w obchodach francuskiego Święta Narodowego.

Źródło: Politico

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
UE przedstawi reformę ETS. „Zielona transformacja wyszła z ideologicznego narożnika”
W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zmian w systemie handlu emisjami. O tym, co może znaleźć się w pakiecie, na co liczy Polska i dlaczego transformacja energetyczna przestaje…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Produktywność bliżej Włoch niż Niemiec. Co się stało z brytyjską gospodarką?
Choć Wielka Brytania pozostaje jedną z największych gospodarek świata, jej produktywność jest dziś bliższa poziomowi Włoch i Hiszpanii niż Niemiec czy Francji. To efekt wieloletniego…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Péter Magyar chce rozliczać poprzedni rząd inaczej niż Donald Tusk. Jak ma działać NVVH?
Na Węgrzech powstaje urząd, który będzie tropił przypadki bezprawnego przejmowania majątku publicznego i pomagał odzyskiwać nielegalnie przejęte aktywa. Szeroki zakres jego kompetencji budzi jednak…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Cła na chińskie paczki już obowiązują. Po dwóch tygodniach widać pierwsze efekty
Wprowadzenie ceł na przesyłki o wartości do 150 euro szybko przełożyło się na ceny na najpopularniejszych chińskich platformach handlowych. Różnice dotyczą nie tylko wysokości kosztów, lecz także…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
27 kg rachunków samorządowca. Francuzi uruchomili obywatelskie śledztwo
Przez niemal 1700 dni dziennikarze walczyli o ujawnienie wydatków władz regionu Owernia-Rodan-Alpy. Gdy wreszcie otrzymali około 7,7 tys. nieuporządkowanych dokumentów, zaprosili czytelników do ich…
12.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Koniec złudzeń o neutralności Chin? Pokłosie szkoleń rosyjskich wojskowych
Rewelacje o szkoleniu rosyjskich żołnierzy i generałów w Chinach to dowód, że Pekin nie jest neutralnym graczem w sprawie Ukrainy. To kolejna cegiełka w murze, który Europa buduje w swoich relacjach…
14.07.2026