Bundestag poparł ograniczenie liczby podwyżek cen na stacjach benzynowych do jednej dziennie

Niemiecki Bundestag przegłosował w czwartek projekt ustawy mający na celu ograniczenie wzrostu cen paliw. Jego głównym założeniem jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą stacje benzynowe będą mogły podnosić ceny tylko raz dziennie.

Jeśli projekt zostanie przyjęty także przez Bundesrat, drugą izbę niemieckiego parlamentu, to w przyszłości ceny paliw w Niemczech będzie można podnosić tylko w południe. Obniżki cen ą natomiast możliwe w każdej chwili.

Za naruszenie tej zasady będą grozić kary w wysokości do 100 tys. euro. Oczekuje się, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze przed Wielkanocą.

Zgodnie z przyjętym przez Bundestag pakietem zaostrzone ma być także prawo antymonopolowe, aby łatwiej było przeciwdziałać dominującej pozycji koncernów naftowych.

Firmy w Niemczech będą także zobligowane do zwiększenia przejrzystości swojej polityki cenowej. W przypadku gwałtownych podwyżek ciężar dowodu zostanie odwrócony, to przedsiębiorstwa będą musiały wykazać, że wzrost cen jest uzasadniony. Urząd antymonopolowy ma też otrzymać szersze uprawnienia oraz szybciej sprawdzać i blokować podwyżki cen.

Jednocześnie rząd kanclerza Friedricha Merza zapowiada kolejne kroki. Merz deklarował już, że przegłosowany pakiet „nie wystarczy, aby obniżyć ceny do poziomu akceptowalnego dla konsumentów”.

Wśród rozważanych dalszych rozwiązań znajdują się m.in.: czasowe obniżenie podatku energetycznego, wyższa ulga dla dojeżdżających do pracy, wprowadzenie maksymalnych cen paliw oraz podatek od nadzwyczajnych zysków nakładany na koncerny.

Od końca lutego, gdy USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, ceny paliw w Niemczech często przekraczają 2 euro za litr.

Źródło: PAP