26.03.2026 18:11

Bundestag poparł ograniczenie liczby podwyżek cen na stacjach benzynowych do jednej dziennie

Niemiecki Bundestag przegłosował w czwartek projekt ustawy mający na celu ograniczenie wzrostu cen paliw. Jego głównym założeniem jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą stacje benzynowe będą mogły podnosić ceny tylko raz dziennie.

Jeśli projekt zostanie przyjęty także przez Bundesrat, drugą izbę niemieckiego parlamentu, to w przyszłości ceny paliw w Niemczech będzie można podnosić tylko w południe. Obniżki cen ą natomiast możliwe w każdej chwili.

Za naruszenie tej zasady będą grozić kary w wysokości do 100 tys. euro. Oczekuje się, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze przed Wielkanocą.

Zgodnie z przyjętym przez Bundestag pakietem zaostrzone ma być także prawo antymonopolowe, aby łatwiej było przeciwdziałać dominującej pozycji koncernów naftowych.

Firmy w Niemczech będą także zobligowane do zwiększenia przejrzystości swojej polityki cenowej. W przypadku gwałtownych podwyżek ciężar dowodu zostanie odwrócony, to przedsiębiorstwa będą musiały wykazać, że wzrost cen jest uzasadniony. Urząd antymonopolowy ma też otrzymać szersze uprawnienia oraz szybciej sprawdzać i blokować podwyżki cen.

Jednocześnie rząd kanclerza Friedricha Merza zapowiada kolejne kroki. Merz deklarował już, że przegłosowany pakiet „nie wystarczy, aby obniżyć ceny do poziomu akceptowalnego dla konsumentów”.

Wśród rozważanych dalszych rozwiązań znajdują się m.in.: czasowe obniżenie podatku energetycznego, wyższa ulga dla dojeżdżających do pracy, wprowadzenie maksymalnych cen paliw oraz podatek od nadzwyczajnych zysków nakładany na koncerny.

Od końca lutego, gdy USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, ceny paliw w Niemczech często przekraczają 2 euro za litr.

Źródło: PAP

Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Wybory w Danii. Trzy scenariusze dla rządu i ich konsekwencje dla Polski
Ani tradycyjny czerwony blok skupiający partie lewicowe, ani niebieski blok prawicowy nie są w stanie samodzielnie osiągnąć wymaganych 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. Klucz do zamku Christiansborg trzyma ugrupowanie Umiarkowanych (Moderaterne), którego lider Lars Løkke Rasmussen może stać się architektem nowego duńskiego porządku. Sprawdzamy, jakie są możliwe koalicje i jak zmienią podejście Danii do polityki imigracyjnej, Ukrainy czy funduszy unijnych.
25.03.2026
Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy makro, które prawdopodobnie się nie ziszczą
Scenariusze geopolityczne rzadko się realizują, ale gdy już tak się dzieje, mogą gwałtownie przestawić globalną gospodarkę. Ewentualna eskalacja konfliktu wokół Iranu i blokada cieśniny Ormuz mogłyby wywołać jednoczesny szok na rynku ropy, gazu i inflacji.
26.03.2026
Czym grozi podatek od OC? Prezes Allianza o kontrowersyjnym projekcie i planach ubezpieczyciela (WYWIAD)
Składki OC są w Polsce poniżej ekonomicznej racjonalności, ceny muszą wzrosnąć. Jeśli politycy dołożą do tego zapowiadany podatek, kierowcy odczują to natychmiast. Z Marcinem Kulawikiem, prezesem Allianza, rozmawiamy o oczekiwaniach niemieckiego właściciela, cierpliwości w odbudowie pozycji wśród multiagentów i zmianach właścicielskich w Santanderze, jego głównym partnerze bankowym.
25.03.2026
Jak Polska (nie) przyciąga inwestorów. „Coś się zatkało, nie tak miało być"
Wszystkie kraje starają się przyciągać inwestycje. A Polska? Program grantów dla inwestorów nie działa. Program grantów dla inwestycji w technologie niskoemisyjne się skończył, a kolejnego jeszcze nie uruchomiono. Ochrona przed podatkiem globalnym jest dopiero w przygotowaniu. Podobnie wygląda kwestia ułatwień w uzyskaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji. Eksperci ostrzegają: firmy nie będą czekać.
26.03.2026
To już początek prekampanii przed wyborami w 2027 r. Sprawdzamy, gdzie opozycja spotyka się z wyborcami
Współczesna ekonomia uwagi wymaga, że aby zapisać się w pamięci wyborców, trzeba wciąż o sobie przypominać. Choć do wyborów pozostało aż półtora roku, to część środowisk politycznych już teraz de facto prowadzi wyborczą prekampanię. Sprawdziliśmy, z jaką intensywnością i które regiony Polski odwiedzają politycy opozycji.
25.03.2026
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026