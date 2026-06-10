BYD przedstawia nowy miejski hatchback. Oto Dolphin G DM-i

BYD pokazuje nowe auto z segmentu B. Dolphin G DM-i ma mieć łączny zasięg 1040 km i palić około 1,4 l/100 km.

– Europejski segment B należy do najważniejszych i najbardziej konkurencyjnych obszarów rynku motoryzacyjnego. Wprowadzając model DOLPHIN G DM-i, chcemy na nowo zdefiniować oczekiwania klientów wobec kompaktowego samochodu w erze elektromobilności. Połączenie dużego zasięgu jazdy w trybie elektrycznym, Super Hybrydy DM oraz zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w przystępnym cenowo modelu sprawia, że zrównoważona mobilność staje się bardziej inteligentna, praktyczna i dostępna dla jeszcze większej liczby kierowców w Europie. DOLPHIN G DM-i wnosi do najważniejszego segmentu rynku wiele innowacyjnych rozwiązań i cech, które do tej pory były zarezerwowane dla samochodów z wyższych klas. To właśnie dlatego mówimy „To nie samochód, to BYD!" – powiedziała Stella Li, wiceprezes wykonawcza BYD.

BYD przedstawia nową miejską hybrydę. Fot. BYD

BYD twierdzi, że swój pierwszy hatchback segmentu B zaprojektował specjalnie dla Europy. Auto ma długość 4160 mm i szerokość 1825 mm. Do tego jego sylwetka ma ułatwić manewrowanie i parkowanie w mieście.

Przed kierowcą będzie cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 8,8 cala. Do tego w kokpicie pojawi się ekran o przekątnej od 10,1 do 12,8 cala (w zależności od wersji). Dźwignia wyboru biegów jest przy kierownicy. Kierowca dostanie też bezprzewodową ładowarkę na smartfona. BYD chwali się też, że nie zapomniał o fizycznych przyciskach – takie funkcje jak odmrażanie przedniej szyby czy wybór trybów jazdy są wybierane za pomocą klawiszy pod centralnym ekranem.

BYD Dolphin G DM-i: silniki i bateria

Układ napędowy obejmuje silnik napędowy oraz generator, czyli silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra. „Super Hybryda DM" pracuje w dwóch trybach – EV lub hybrydowy. W pierwszym trybie auto działa jak pojazd elektryczny. W momencie niskiego naładowania baterii włącza się dopiero silnik benzynowy. Zależnie od warunków jazdy oraz poziomu naładowania baterii, Super Hybryda DM może płynnie przełączać się pomiędzy pięcioma konfiguracjami pracy, aby zapewnić optymalne połączenie osiągów i efektywności. A podczas jazdy z wyższą prędkością silnik elektryczny napędza koła, wykorzystując energię z baterii, jak i z generatora, zasilanego przez silnik benzynowy. Tryby pracy obu silników są automatycznie wybierane bez udziału kierowcy przez inteligentny system zarządzania napędem.

Nowe auto BYD ma moc od 129 do 156 kW i przyspieszenie (w najmocniejszym wariancie) 8,3 s do 100 km/h. Dostępny jest z dwoma wersjami baterii. Model Active wyposażony został w baterię o pojemności 7,42 kWh, która zapewnia do 40 km zasięgu w trybie elektrycznym według cyklu WLTP oraz całkowity zasięg sięgający 1020 km. Wersje Boost, Comfort i Sport otrzymały większą baterię Blade o pojemności 18,3 kWh. Pozwala ona zwiększyć zasięg wyłącznie na napędzie elektrycznym do 105 km, a całkowity zasięg do 1040 km.

Wersję Active wyposażono w pokładową ładowarkę o mocy 3,3 kW, która pozwala na naładowanie baterii od 15 do 100 proc. w niespełna trzy godziny. Modele Boost, Comfort i Sport oferują pokładową ładowarkę o mocy 6,6 kW, a także możliwość ładowania prądem stałym (DC) z mocą do 39 kW. Dzięki temu większą baterię można naładować od 10 do 80 proc. w zaledwie 26 minut.

Samochód będzie bogato wyposażony

Dolphin dostępny będzie w trzech podstawowych wersjach oraz odmianie sport. W podstawowej wersji jest choćby system multimedialny czy automatyczna klimatyzacja oraz przednie i tylne czujniki parkowania.

Mocniejsze wersje dostaną większy ekran, podgrzewane przednie siedzenia, lepszy system audio czy składane elektryczne lusterka. W najdroższej wersji Comfort jest m.in. panoramiczny dach, wyświetlacz HUD czy system kamer 360 stopni.

Niezależnie od wersji wyposażenia, w standardzie jest adaptacyjny tempomat, system utrzymania pasa ruchu, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu i z tyłu wraz z funkcją automatycznego hamowania, system monitorowania martwego pola, system monitorowania uwagi kierowcy oraz funkcja ostrzegania o nadjeżdżających pojazdach podczas otwierania drzwi.

Sprzedaż rusza latem, a klienci pierwsze samochody dostaną jesienią. Dolphin dostępny będzie w czterech lakierach metalizowanych – Skiing White, Time Grey, Obsidian Black oraz Ocean Blue, a także lakieru niemetalizowanego Oxford White i perłowego Orange Sunset.