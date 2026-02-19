Były książę Andrzej aresztowany. Był powiązany z Epsteinem

Brytyjska policja aresztowała w czwartek byłego księcia Andrzeja. To młodszy brat króla Karola III. Usłyszał zarzuty nadużycia stanowiska publicznego. Policja prowadzi przeszukania.

O zatrzymaniu brata obecnego króla poinformowały brytyjskie media. Policja potwierdziła zatrzymanie, ale nie tożsamość zatrzymanego.

„W ramach śledztwa zatrzymaliśmy dzisiaj (19 lutego) mężczyznę z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego i przeprowadzamy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Mężczyzna pozostaje obecnie w areszcie policyjnym” – brzmi oświadczenie policji regionu Doliny Tamizy.

W czwartek 19 lutego brat Karola III obchodził 66. urodziny.

Według „Daily Telegraph” przed zatrzymaniem pod dom byłego księcia podjechało sześć nieoznakowanych samochodów policyjnych.

W połowie października Andrew Mountbatten-Windsor zrzekł się tytułów po tym, jak Daily Mail ujawnił, że książę skłamał w wywiadzie dla BBC, twierdząc, że tylko raz spotkał się z Jeffreyem Epsteinem. Mimo to wciąż nosił tytuł księcia. Jednak jego brat, król Karol III, dystansując się od afery, zdecydował się 30 października na odebranie bratu wszystkich tytułów.

W ostatniej partii opublikowanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości plików związanych z aferą Epsteina znajdują się zdjęcia byłego księcia, które zwróciły szczególną uwagę mediów. Widać na nich, jak na czworaka klęczy nad kobietą, która leży na podłodze. Na jednym z nich dotyka jej brzucha. Twarz kobiety została zamazana przed publikacją plików.

Źródło: PAP, XYZ