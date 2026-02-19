Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 11:52

Były książę Andrzej aresztowany. Był powiązany z Epsteinem

Brytyjska policja aresztowała w czwartek byłego księcia Andrzeja. To młodszy brat króla Karola III. Usłyszał zarzuty nadużycia stanowiska publicznego. Policja prowadzi przeszukania.

O zatrzymaniu brata obecnego króla poinformowały brytyjskie media. Policja potwierdziła zatrzymanie, ale nie tożsamość zatrzymanego.

„W ramach śledztwa zatrzymaliśmy dzisiaj (19 lutego) mężczyznę z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego i przeprowadzamy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Mężczyzna pozostaje obecnie w areszcie policyjnym” – brzmi oświadczenie policji regionu Doliny Tamizy.

W czwartek 19 lutego brat Karola III obchodził 66. urodziny.

Według „Daily Telegraph” przed zatrzymaniem pod dom byłego księcia podjechało sześć nieoznakowanych samochodów policyjnych.

Przeczytaj: 3 mln stron dokumentów o Epsteinie. Resort sprawiedliwości zakończył publikację akt

W połowie października Andrew Mountbatten-Windsor zrzekł się tytułów po tym, jak Daily Mail ujawnił, że książę skłamał w wywiadzie dla BBC, twierdząc, że tylko raz spotkał się z Jeffreyem Epsteinem. Mimo to wciąż nosił tytuł księcia. Jednak jego brat, król Karol III, dystansując się od afery, zdecydował się 30 października na odebranie bratu wszystkich tytułów.

W ostatniej partii opublikowanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości plików związanych z aferą Epsteina znajdują się zdjęcia byłego księcia, które zwróciły szczególną uwagę mediów. Widać na nich, jak na czworaka klęczy nad kobietą, która leży na podłodze. Na jednym z nich dotyka jej brzucha. Twarz kobiety została zamazana przed publikacją plików.

Źródło: PAP, XYZ

Europa Środkowo-Wschodnia była zapleczem Epsteina
Od lewej Melania Trump, książę Andrzej, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein na przyjęciu w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago
Na zdjęciu z 2000 roku od lewej Melania Trump, książę Andrzej, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein na przyjęciu w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago.
Fot. Davidoff Studios/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Na liście nowych pomysłów EBI: mieszkalnictwo, obronność i cyfryzacja. Czy w tym roku uda się powtórzyć rekord w Polsce?
Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w Polsce w 2025 r. rekordowe 8 mld euro. Na liście pomysłów na ten rok jest m.in. program mieszkaniowy. – Mamy kapitał i szukamy partnera. Rozmawiamy np. z BGK – mówi Teresa Czerwińska, która żegna się ze stanowiskiem wiceprezeski EBI.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Impeachment w Peru. Kraj, w którym prezydenci szybko odchodzą
W Peru kolejna odsłona politycznego serialu, który od lat niszczy zaufanie do państwa. Kongres w Limie przegłosował usunięcie z urzędu prezydenta José Jerí, zaledwie cztery miesiące po objęciu przez niego stanowiska. Zapalnikiem stała się afera „Chifagate”: seria tajnych spotkań z chińskimi biznesmenami, ujawniona na nagraniach z kamer monitoringu. W efekcie 39-letni Jerí, jeden z najmłodszych urzędujących przywódców na świecie, dołącza do długiej listy peruwiańskich liderów, których kadencje kończyły się przed czasem i w atmosferze skandalu.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026