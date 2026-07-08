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08.07.2026 14:22

Były prezes TVP ma szansę na nową pracę. Może pokierować teatrem

Były prezes TVP Mateusz Matyszkowicz wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Komisja konkursowa zarekomendowała jego kandydaturę zarządowi województwa lubelskiego, który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

Mateusz Matyszkowicz, były prezes TVP
Były prezes TVP Mateusz Matyszkowicz ma szansę zostać dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. PAP/Albert Zawada

O wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie informuje protokół końcowy z posiedzenia komisji konkursowej opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

„Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego (…) spośród uczestników konkursu Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie i zarekomenduje Pana Mateusza Matyszkowicza Zarządowi Województwa Lubelskiego” – napisano w dokumencie.

Uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora teatru komisja konkursowa podjęła jednogłośnie. Do rozmów z komisją konkursową dopuszczonych zostało trzech kandydatów: Matyszkowicz, Bogdan Krzysztof Kozyra oraz Marek Żerański. Za kandydaturą Matyszkowicza zagłosowało pięciu członków komisji, dwa głosy były „przeciw”, dwa - wstrzymujące się.

Komisja konkursowa uznała, że Matyszkowicz będzie odpowiednim kandydatem na stanowisko, „spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie” oraz „wykazał najlepsze spośród uczestników konkursu predyspozycje do sprawowania funkcji Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie jest instytucją samorządu województwa lubelskiego. Wyłoniona w konkursie kandydatura Matyszkowicza formalnie jest rekomendacją komisji konkursowej dla zarządu woj. lubelskiego, który podejmie ostateczną decyzję o obsadzie stanowiska dyrektora. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zarząd będzie decydował w sprawie powołania Matyszkowicza.

Matyszkowicz (ur. 1 stycznia 1981 r.) to filozof, publicysta, tłumacz, menedżer kultury. Był redaktorem naczelnym portalu „Teologii Politycznej” i kwartalnika „Fronda Lux”. Wydał tłumaczenie i komentarz traktatu „De regno” św. Tomasza z Akwiniu a także zbiór esejów filozoficznych pt. „Śmierć rycerza na uniwersytecie”.

W latach 2016-2017 był dyrektorem TVP Kultura, a w latach 2017-2018 - dyrektorem TVP1. Od 2019 r. pełnił funkcję członka zarządu TVP, a od września 2022 prezesa TVP - zastąpił na tym stanowisku Jacka Kurskiego. W lutym 2023 r. Matyszkowicza odwołał z funkcji prezesa TVP ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

Źródło: PAP

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