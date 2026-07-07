Warszawski wieżowiec The Bridge zmieni właściciela. Cena zakupu może przekroczyć miliard złotych

Szwedzka spółka nieruchomościowa Eastnine zawarła z firmą Ghelamco umowę zakupu biurowca The Bridge w Warszawie – podała Eastnine w komunikacie prasowym. Finalizacja transakcji przewidywana jest na czwarty kwartał 2026 roku, a wstępna cena zakupu to ok. 260 mln euro, czyli blisko 1,1 mld zł.

Wieżowiec The Bridge zmieni właściciela. Nowym zarządcą nieruchomości będzie szwedzka firma Eastnine. Fot. mat. pras. Eastnine

"Spółka Eastnine zawarła z firmą Ghelamco umowę zakupu 40-piętrowego biurowca The Bridge w Warszawie, przy wartości bazowej nieruchomości na poziomie 300 mln euro. Finalizacja transakcji, uzależniona od zapewnienia finansowania, przewidywana jest na czwarty kwartał 2026 roku. Dzięki temu przejęciu Warszawa stanie się dla Eastnine największym rynkiem" – napisano w komunikacie.

Wieżowiec The Bridge jest stosunkowo nowym obiektem na mapie Warszawy. Został ukończony w 2025 r., mierzy 174 m wysokości i oferuje 55 300 m kw. powierzchni najmu oraz 280 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Za jego budowę odpowiedzialny jest belgijski deweloper Ghelamco.

"Transakcja, realizowana w formie nabycia składników majątku od polskiej spółki Ghelamco The Bridge, ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2026 roku, po tym jak większość najemców obejmie swoje lokale. Cena zakupu została ustalona w oparciu o bazową wartość nieruchomości wynoszącą 300 mln euro, pomniejszoną o czynsz za lokale jeszcze niezasiedlone oraz o koszty prac wykończeniowych na rzecz najemców i wartość okresów zwolnienia z czynszu (w tym dla lokali pustych). Wstępna cena zakupu wynosi około 260 mln euro" – wyjaśniono w komunikacie.

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Eastnine to szwedzka spółka z sektora nieruchomości, koncentrująca się na powierzchniach biurowych na wybranych rynkach w Polsce i krajach bałtyckich. Firma notowana jest na giełdzie Nasdaq Stockholm w segmencie Mid Cap.

Wieżowiec The Bridge nie będzie pierwszą nieruchomością, jaka znajdzie się w portfolio Eastnine. Niespełna 500 metrów od budynku mieści się 46-piętrowy wieżowiec Warsaw Unit, kupiony w 2024 r. za 280 mln euro, a także dwa budynki biurowe Nowy Rynek D i E w Poznaniu.

Źródło: PAP, XYZ