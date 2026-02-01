Carlos Alcaraz kompletuje „Karierowego Szlema”. Hiszpan pokonał w finale Djokovicia

Carlos Alcaraz pokonał w finale Australian Open Novaka Djokovicia. Hiszpański tenisista skompletował w ten sposób „Karierowego Szlema”.

Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał 2:6, 6:2, 6:3 i 7:5 Serba Novaka Djokovicia w finale Australian Open. Tym samym 22-latek, jako najmłodszy zawodnik w historii tenisa, skompletował „Karierowego Szlema”, czyli wygrał przynajmniej raz każdy z czterech turniejów Wielkiego Szlema.

Przed turniejem w Melbourne miał w gablocie sześć wielkoszlemowych tytułów – po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Wcześniej jego najlepszym wynikiem w Australian Open była 1/8 finału.

W środę z kobiecej części Australian Open odpadła w ćwierćfinale Iga Świątek.

Źródło: PAP, XYZ