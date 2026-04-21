Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.04.2026
NEWSROOM XYZ
21.04.2026

CBA weszło do MKiŚ. Agenci zabezpieczają dokumenty z programu Czyste Powietrze

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zabezpieczają dokumentację programu Czyste Powietrze. W ramach akcji weszli między innymi do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

„Na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zabezpieczają od rana dokumentację z okresu od 1 czerwca 2021 r. dotyczącą programu Czyste Powietrze. Program jest współfinansowany ze środków unijnych. Czynności prowadzone są m. in. w kilku centralnych urzędach administracji publicznej w Warszawie oraz jednostkach lokalnych" – podał za pośrednictwem portalu X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dodał Dobrzyński, w czynnościach uczestniczą agenci CBA oraz przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Wpis Dobrzyńskiego był odpowiedzią na wcześniejszy wpis rzecznika resortu klimatu Marka Pogorzelskiego.

„Funkcjonariusze CBA przyszli do MKiŚ oraz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze z okresu od 1 czerwca 2021 r." – napisał Pogorzelski na portalu X.

„Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Europejską w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu Czyste Powietrze" – wskazał rzecznik resortu.

Podał także, że w 2022 r. przeprowadzono znaczące zmiany w programie Czyste Powietrze, „wprowadzając prefinansowanie bez niezbędnych zabezpieczeń", a w 2023 r. zostały zniesione limity kosztów jednostkowych dla termomodernizacji. „Zmiany te stały się źródłem późniejszych problemów beneficjantów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców. Doprowadziły one do toczących się w całym kraju ok. 700 postępowań prowadzonych przez prokuratury, w tym Prokuraturę Europejską, oraz policję, z których część została wszczęta po zawiadomieniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz funduszy wojewódzkich" – napisał Marek Pogorzelski.

Zapewnił także, że ministerstwo i fundusze w pełni współpracują z prokuraturą i służbami, a wszystkie dokumenty zostaną przekazane w terminie wyznaczonym przez CBA.

W związku z nieprawidłowościami obecne władze NFOŚiGW zdecydowały w 2024 r. o wstrzymaniu programu. Wznowiono go w 2025 r. „W nowym programie wprowadzono zasady zwiększające bezpieczeństwo beneficjentów i zabezpieczające ich przed nadużyciami" – podaje rzecznik MKiŚ.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zabezpieczają dokumentację programu Czyste Powietrze. W ramach akcji weszli między innymi do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Fot. PAP/Albert Zawada
