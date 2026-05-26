CBOS: Nawrocki w maju nadal liderem zaufania

Prezydent Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera rankingu zaufania do polityków w maju – wynika z badania CBOS. Na kolejnych miejscach znaleźli się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

Zgodnie z majowym sondażem CBOS, 48 proc. badanych deklaruje zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy względem kwietnia. Jednocześnie 38 proc. respondentów wyraża wobec niego nieufność, a CBOS podkreśla, że poziom zaufania od dwóch miesięcy nie przekracza symbolicznej połowy wskazań.

Na drugim miejscu rankingu znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. ankietowanych. To spadek o 3 punkty procentowe miesiąc do miesiąca, przy jednoczesnym wzroście nieufności do 27 proc.

Czytaj również: Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta

Trzecią pozycję zajął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, z wynikiem 44 proc. zaufania, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe. Nieufność wobec niego wyniosła 32 proc., o 1 punkt procentowy więcej niż w kwietniu.

Na czwartym miejscu uplasował się prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski, któremu ufa 40 proc. respondentów. Jednocześnie 39 proc. badanych deklaruje nieufność, co oznacza pogorszenie wyniku o 5 punktów procentowych zaufania względem poprzedniego badania.

Piąte miejsce zajęli ex aequo premier Donald Tusk oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, z wynikiem 38 proc. zaufania. W przypadku Tuska oznacza to spadek o 4 punkty procentowe, przy jednoczesnym wzroście nieufności do 46 proc.; Bosak utrzymał poziom zaufania z kwietnia.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się Adrian Zandberg i Sławomir Mentzen, którzy uzyskali po 33 proc. zaufania. W przypadku Zandberga oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe, natomiast Mentzen zanotował niewielki spadek o 1 punkt; jego nieufność sięga 42 proc.

Czytaj również: Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów

Siódme miejsce zajął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 32 proc. badanych, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe. W tym samym rankingu wysoko nieufności znalazł się także Jarosław Kaczyński, któremu ufa 26 proc. respondentów, a nie ufa aż 59 proc. badanych.

Na dalszych pozycjach uplasowali się m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 31 proc. zaufania oraz Waldemar Żurek i Mateusz Morawiecki – po 30 proc. zaufania. W przypadku byłego premiera nieufność pozostaje wysoka i wynosi 51 proc.

Kolejni politycy to m.in. Tomasz Siemoniak z wynikiem 28 proc. zaufania, Andrzej Domański i Marcin Kierwiński – po 25 proc., a także Krzysztof Gawkowski z 24 proc. zaufania. W tej grupie odnotowano umiarkowane wahania wyników, zarówno w górę, jak i w dół.

Ranking zamykają m.in. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Przemysław Czarnek i Grzegorz Braun – wszyscy z wynikiem 22 proc. zaufania, a także Paulina Hennig-Kloska (19 proc.) i Joanna Sobierańska-Grenda (11 proc.). Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 7–17 maja na próbie 1041 dorosłych Polaków.

Źródło: PAP