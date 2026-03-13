Ceny diesla mogą sięgnąć 8 zł za litr w przyszłym tygodniu. Benzyna powyżej 6,5 zł za litr

W nadchodzącym tygodniu diesel może kosztować nawet 8 zł za litr – prognozują analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem benzyna 95 będzie kosztować ponad 6,5 zł za litr, a autogaz – do 3,25 zł za litr.

Analitycy e-petrol zakładają, że w tygodniu 16–22 marca 2026 r. ceny paliw na stacjach benzynowych będą wyglądać następująco:

diesel : 7,77–8,01 zł za litr,

: 7,77–8,01 zł za litr, benzyna 95 : 6,54–6,69 zł za litr,

: 6,54–6,69 zł za litr, benzyna 98 : 7,29–7,45 zł za litr,

: 7,29–7,45 zł za litr, autogaz: 3,14–3,25 zł za litr.

Ceny oleju napędowego wzrosły już o 1,6 zł na litrze, podczas gdy benzyny o ok. 80 groszy. Analitycy zwracają uwagę, że rząd podejmuje działania, aby ograniczyć ceny paliw bez nadmiernego obciążania spółek paliwowych.

W poniedziałek Orlen poinformował o obniżeniu marży na olej napędowy z 25 groszy „niemal do zera”. Spółka wprowadziła też weekendowe zniżki na paliwo.

„Premier Donald Tusk podkreślił, że dzięki obniżeniu marży przez Orlen wzrost cen paliw w Polsce jest niższy niż w krajach sąsiednich. Jeśli sytuacja na rynkach surowców się ustabilizuje, rząd nie planuje bardziej radykalnych kroków, takich jak obniżka VAT, choć w razie pogłębienia kryzysu takie rozwiązania pozostają możliwe” – przypominają eksperci.

Przypomnijmy – ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. W reakcji na przedłużającą się blokadę w niedzielę 8 marca i w poniedziałek rano 9 marca ceny „czarnego złota” mocno wzrosły, przebijając barierę 100 dolarów za baryłkę. W ślad za nimi podrożały ceny paliw.

