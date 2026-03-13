Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 13:45

Ceny diesla mogą sięgnąć 8 zł za litr w przyszłym tygodniu. Benzyna powyżej 6,5 zł za litr

W nadchodzącym tygodniu diesel może kosztować nawet 8 zł za litr – prognozują analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem benzyna 95 będzie kosztować ponad 6,5 zł za litr, a autogaz – do 3,25 zł za litr.

Analitycy e-petrol zakładają, że w tygodniu 16–22 marca 2026 r. ceny paliw na stacjach benzynowych będą wyglądać następująco:

  • diesel: 7,77–8,01 zł za litr,
  • benzyna 95: 6,54–6,69 zł za litr,
  • benzyna 98: 7,29–7,45 zł za litr,
  • autogaz: 3,14–3,25 zł za litr.

Ceny oleju napędowego wzrosły już o 1,6 zł na litrze, podczas gdy benzyny o ok. 80 groszy. Analitycy zwracają uwagę, że rząd podejmuje działania, aby ograniczyć ceny paliw bez nadmiernego obciążania spółek paliwowych.

W poniedziałek Orlen poinformował o obniżeniu marży na olej napędowy z 25 groszy „niemal do zera”. Spółka wprowadziła też weekendowe zniżki na paliwo.

Polecamy: Eksperci o wzroście cen paliw: można wprowadzić podatek od ponadnadmiarowych zysków

„Premier Donald Tusk podkreślił, że dzięki obniżeniu marży przez Orlen wzrost cen paliw w Polsce jest niższy niż w krajach sąsiednich. Jeśli sytuacja na rynkach surowców się ustabilizuje, rząd nie planuje bardziej radykalnych kroków, takich jak obniżka VAT, choć w razie pogłębienia kryzysu takie rozwiązania pozostają możliwe” – przypominają eksperci.

Przypomnijmy – ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. W reakcji na przedłużającą się blokadę w niedzielę 8 marca i w poniedziałek rano 9 marca ceny „czarnego złota” mocno wzrosły, przebijając barierę 100 dolarów za baryłkę. W ślad za nimi podrożały ceny paliw.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy rosną. Brent znów powyżej 100 dolarów
tankowanie samochodu na stacji paliw
Ceny oleju napędowego wzrosły już o 1,6 zł na litrze, podczas gdy benzyny o ok. 80 groszy.
Fot. Alvaro Gonzalez/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharmy kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Inwestują miliardy, a abonament jest tańszy niż śniadanie. Szef T-Mobile o rynku i inwestycjach (WYWIAD)
Ceny usług i abonamentu pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Operatorzy inwestują jednak miliardy w rozwój. O kulisach mówi prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek kryptoaktywów przegrywa z polityką. „Nie znam firmy, która nie stara się o zagraniczną licencję”
Dowiedz się, dlaczego Ustawa o kryptoaktywach wciąż nie została wdrożona. Jakie konsekwencje czekają na branżę?
12.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Własne technologie wynoszenia satelitów i dual-use. Powstał Program Badań Kosmicznych na 2,4 mld zł
Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła Program Badań Kosmicznych. Obejmuje kilkudziesięciąt projektów dotyczących m.in. platform satelitarnych, technologii wynoszenia satelitów na orbitę i technologii dual-use.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kurs Orlenu mocno w górę. Większość WIG20 ze spadkami. Dzień na GPW 11 marca 2026 r.
Po wtorkowym odbiciu, środa przyniosła spadki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Poniżej poprzedniego zamknięcia dzień zakończyły indeksy WIG, WIG20 oraz większość indeksów sektorowych. Zyskał WIG-Paliwa, ciągnięty w górę między innymi przez wzrost kursu zanotowany przez Orlen.
11.03.2026