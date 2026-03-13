Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 09:48

Ceny ropy rosną. Brent znów powyżej 100 dolarów

Ceny ropy naftowej idą w górę. Inwestorzy spodziewają się dalszych wstrząsów na rynkach, które wynikają z determinacji Iranu do zablokowania Cieśniny Ormuz. Ropa Brent znów przebiła barierę 100 dolarów za baryłkę, a WTI jest blisko tej granicy.

Na godz. 9.40 czasu polskiego baryłka ropy West Texas Intermediate drożeje o 1,1 proc. do 96,9 dolarów. Z kolei baryłka Brent dobija do 101,5 dolarów, rosnąc o 1,2 proc.

Od początku tygodnia cena WTI wzrosła o 7 proc., a Brent – o 9 proc.

Zmienność prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie, dopóki nie będzie jasne, jak będzie z przepływami przez cieśninę Ormuz. Przedział cenowy 85–105 dolarów ma sens, dopóki konflikt jest wciąż nierozwiązany i trwa – mówi Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Nowy najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei, zapowiedział w czwartek utrzymanie blokady Cieśniny Ormuz. Płynie przez nią 20–25 proc. globalnych dostaw ropy, ale też 20 proc. LNG. Według „New York Times Teheran zaminowuje szlak żeglugi.

Nie da się bezpiecznie oczyścić terenu z min w trakcie aktywnych działań wojennych, a Marynarka Wojenna USA nie będzie chciała wpłynąć do cieśniny. Ryzyko jest nie do zaakceptowania dla żeglugi międzynarodowej, a opcje, jakie mogą zaoferować USA, nie zminimalizują go – ocenia Aaron Stein, prezes Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną.

Stany Zjednoczone oferują ubezpieczenia dla armatorów. Zapowiedziały też eskortę tankowców przez cieśninę i zapewniły o zniszczeniu całej irańskiej marynarki, w tym stawiaczy min. Prezydent USA Donald Trump zagroził też atakami na irańskie elektrownie, jeśli Teheran będzie zaminowywał wody cieśniny.

Uwolnienie rezerw i zwolnienie sankcji nieskuteczne

W środę Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie – do których należą m.in. USA – uzgodniły wypuszczenie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny surowca. To 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw.

Według analityka IG Tony’ego Sycamore’a ulga wywołana tym krokiem została jednak zniweczona przez ponowną eskalację ataków rakietowych w regionie.

Z kolei Waszyngton ogłosił drugie już zwolnienie transzy rosyjskiej ropy naftowej z sankcji. Tym razem obejmie ona dostawy do wszystkich krajów. Kreml mówi o 100 mln baryłek.

Rynek postrzega to jako rozwiązanie krótkoterminowe, które nie rozwiązuje źródła zakłóceń w dostawach – ocenia jednak Emril Jamil, starszy analityk w LSEG.

Z prognoz Goldman Sachs wynika, że cena ropy Brent pozostanie na poziomie powyżej 100 dolarów za baryłkę w marcu. W kwietniu ma utrzymywać się powyżej 85 dolarów.

Źródło: PAP, XYZ

Blokada nie przeszkadza „flocie cieni”. Chiny i Iran korzystają na wojnie
Platforma wiertnicza na morzu
Od początku tygodnia cena WTI wzrosła o 7 proc., a Brent – o 9 proc.
Fot. Anton Petrus/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fundusz twórcy WiseGroup zaczął inwestować. Uwolni „więźniów własnego biznesu”
Szymon Negacz stworzył WiseVentures, by z pomocą swojej grupy doradczo-wdrożeniowej wspierać komplementarne spółki w fazie wzrostu. W pierwszej kolejności postawił na Lean Action Plan poprawiający efektywność w małych i średnich firmach. Fundusz już pracuje nad kolejnymi inwestycjami.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Setki milionów dla Pomorza w zawieszeniu. Ustawa metropolitalna się opóźnia
Samorządowcy z Pomorza od lat zabiegają o ustawę metropolitalną, która ma zapewnić regionowi dodatkowe setki milionów złotych na wspólne działania. Choć obecny rząd jest bardziej przychylny sprawie niż poprzedni, pojawiają się kolejne opóźnienia.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma rusza z budową elektrowni w Ukrainie. Portfel projektów wart 2,5 mld euro
ELQ, polski producent stacji transformatorowych, chce uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej energetyki i nie zamierza czekać na zakończenie wojny. Już w tym półroczu rozpocznie budowę farm słonecznych z magazynami energii. – Ukraina potrzebuje nowych źródeł energii jak najszybciej – mówi właściciel firmy Marcin Sołtysiak. Dodaje, że wśród partnerów zainteresowanych wspólnymi inwestycjami są firmy m.in. z krajów arabskich i USA.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026