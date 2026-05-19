Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
19.05.2026 14:34

Ceny kawy spadają. Poprawiają się bowiem prognozy globalnej podaży

Ceny kawy spadają mimo wojny na Bliskim Wschodzie oraz wzrastających kosztów energii i transportu. To efekt rosnących prognoz globalnej podaży.

Jak tłumaczy International Coffee Organization, czyli organizacja zrzeszająca producentów kawy, spadek cen nastąpił mimo wojny na Bliskim Wschodzie oraz wzrostu kosztów energii i transportu. Indeks cen kawy w kwietniu 2026 roku spadł bowiem miesiąc do miesiąca o 2,7 proc. i wyniósł 266,24 centa za funt. Najbardziej spadła cena robusty – o 6,9 proc. Z kolei ceny arabiki poszły w dół od 0,9 proc. do 2,1 proc.

„Rynek silniej zareagował jednak na poprawiające się prognozy globalnej podaży kawy” – tłumaczy ICO. Zdaniem organizacji produkcja ma wzrosnąć o prawie 10 proc. w 2026 roku. Tylko w Brazylii analitycy prognozują wzrost zbiorów o 14–15 proc.

Plantacja kawy
Kawa tanieje z miesiąca na miesiąc. Fot. Getty Images
