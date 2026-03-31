Lavazza ze wzrostem przychodów w 2025 r. Ale grupa wskazuje na strukturalną zmienność na rynku kawy

Lavazza opublikowała wyniki finansowe za 2025 r. Grupa zanotowała wzrost przychodów oraz zysku netto. „Działamy w otoczeniu gospodarczym, które wciąż charakteryzuje się skrajną zmiennością cen kawy” – skomentował dyrektor generalny firmy Antonio Baravalle.

Przychody grupy wzrosły w 2025 r. o 15,7 proc. w ujęciu rocznym do 3,9 mld euro.

EBITDA grupy wyniosła 340 mln euro, co oznacza wzrost o 8,8 proc. rok do roku. Marża EBITDA wyniosła 8,8 proc. wobec 9,3 proc. w 2024 r.

Wynik EBIT Lavazzy wyniósł 157 mln euro, w porównaniu z 130 mln euro w roku finansowym 2024.

Grupa osiągnęła 92 mln euro zysku netto wobec 82 mln euro odnotowanych w 2024 r.

Pozycja finansowa netto na koniec 2025 r. wyniosła minus 432 mln euro, w porównaniu do minus 511 mln euro na koniec 2024 r.

Wzrost przychodów ciągnęły w górę głównie wyniki grupy w Ameryce Północnej. Na tym rynku Lavazza w 2025 r. zwiększyła przychody o 26,9 proc. Na rynkach europejskich notowano spadki, w szczególności w Polsce, gdzie spadek wolumenu sprzedaży Lavazzy w 2025 r. wyniósł 26 proc. oraz we Francji, gdzie wyniósł 16,3 proc. Polska należała do rynków, które zostały najsilniej dotknięte rosnącymi kosztami dystrybucji – podała grupa.

„Zmienność na rynku kawy ma charakter strukturalny"

„Działamy w otoczeniu gospodarczym, które wciąż charakteryzuje się skrajną zmiennością cen kawy. Prognozowanie staje się coraz trudniejsze, a burza jeszcze się nie skończyła” – skomentował wyniki grupy jej dyrektor generalny, Antonio Baravalle.

„Pomimo ogólnie skomplikowanej sytuacji, która przełożyła się również na spadek wolumenów sprzedaży, udało nam się zakończyć 2025 r. z pozytywnymi wynikami we wszystkich kluczowych wskaźnikach finansowych. Nadal jednak nie znajdujemy się na spokojnych wodach: zmienność rynku kawy ma dziś charakter strukturalny, koszty surowców pozostają pod presją, napięcia geopolityczne wciąż przekształcają globalne układy, a otoczenie regulacyjne wprowadza dodatkowe zawiłości. W tej sytuacji naszym priorytetem pozostaje zachowanie dyscypliny i koncentracji – ochrona naszych pracowników, naszych marek oraz zdolności do dalszego inwestowania w długim okresie, przy jednoczesnym utrzymaniu spójności pozycjonowania i wysokich standardów jakości" – wskazał Baravalle.

„Patrząc w kierunku 2026 r. i dalszej przyszłości, kluczowym słowem pozostaje elastyczność, rozumiana jako zdolność do skutecznego i szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie. Już pierwsze miesiące roku naznaczone są bowiem kolejnymi poważnymi napięciami geopolitycznymi, które będą miały wpływ także na koszty operacyjne przedsiębiorstw. W związku z tym rzeczywista stabilność wydaje się obecnie bardzo odległa” – dodał Antonio Baravalle.

Kawa drożeje, rynek się kurczy

Jak wskazuje Lavazza, w 2025 r. globalny rynek kawy skurczył się o 2,4 proc. po spadku wolumenów o 3,5 proc. w latach 2023–2024.

Jednocześnie rosną ceny kawy na rynkach surowcowych. W okresie od stycznia 2021 r. do pierwszych miesięcy 2025 r. ceny kawy Arabica wzrosły o 230 proc. Kawa Robusta zdrożała o 325 proc.

Na problemy sektora składają się zdaniem grupy skutki zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych w krajach produkujących kawę, sytuacja geopolityczna, kryzys logistyczny oraz niepewność regulacyjna. „Dodatkowo rośnie udział spekulacji na międzynarodowych rynkach surowcowych" – podała w komunikacie Lavazza. W 2025 r. czynnikiem wpływającym na sektor i łańcuch dostaw była także kwestia ceł w Stanach Zjednoczonych.

Grupa Lavazza w 2025 r. obchodziła 130-lecie powstania. Firma zatrudnia ponad 5,8 tys. osób i jest obecna na 140 rynkach. Ma dziewięć zakładów produkcyjnych w pięciu krajach.