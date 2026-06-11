Ceny maksymalne paliw 12 czerwca 2026 r. Jest komunikat ministerstwa

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a oleju napędowego – 6,37 zł – podało Ministerstwo Energii.

Litr benzyny 95 w czwartek 11 czerwca kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, 98 – 6,56 zł, a diesla – 6,43 zł. W środę maksymalna cena 95 wynosiła 5,96 zł za litr, 98 – 6,61 zł za litr, a diesla – 6,46 zł za litr.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na wekeend i poniedziałek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw na następny dzień w związku z kryzysem na rynku paliw wywołanym przez irańską blokadę cieśniny Ormuz.

Stawka, którą stosuje ministerstwo, jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Takie rozwiązania będą obowiązywać do 15 czerwca, choć ustawodawca ma możliwość ich przedłużenia o kolejne dwa tygodnie, czego spodziewamy się wkrótce. Do tej pory rządzący decydowali się na taki ruch czterokrotnie.

Czytaj także: Rząd zmienił zdanie. Windfall tax dla spółek paliwowych spada do 60 proc.