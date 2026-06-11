Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.06.2026
NEWSROOM XYZ
11.06.2026 12:05

Ceny maksymalne paliw 12 czerwca 2026 r. Jest komunikat ministerstwa

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a oleju napędowego – 6,37 zł – podało Ministerstwo Energii.

Litr benzyny 95 w czwartek 11 czerwca kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, 98 – 6,56 zł, a diesla – 6,43 zł. W środę maksymalna cena 95 wynosiła 5,96 zł za litr, 98 – 6,61 zł za litr, a diesla – 6,46 zł za litr.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na wekeend i poniedziałek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw na następny dzień w związku z kryzysem na rynku paliw wywołanym przez irańską blokadę cieśniny Ormuz.

Stawka, którą stosuje ministerstwo, jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Takie rozwiązania będą obowiązywać do 15 czerwca, choć ustawodawca ma możliwość ich przedłużenia o kolejne dwa tygodnie, czego spodziewamy się wkrótce. Do tej pory rządzący decydowali się na taki ruch czterokrotnie.

Czytaj także: Rząd zmienił zdanie. Windfall tax dla spółek paliwowych spada do 60 proc.

Klient stacji benzynowej tankujący benzynę do kanistra
Na zdjęciu klient stacji benzynowej tankujący benzynę do kanistra. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Biznes chce walczyć z nadużywaniem aresztu. Jest projekt ustawy
Przedsiębiorcy zrzeszeni w inicjatywie SprawdzaMY przygotowali projekt ustawy, który ma ograniczyć nadużywanie aresztu tymczasowego w sprawach gospodarczych. Ich zdaniem sądy zbyt często…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy wstrzymują projekty warte miliardy. W „zamrażarce” mieszkaniówka, biura i hotele
Coraz więcej inwestycji budowlanych trafia do „zamrażarki”. Dlaczego inwestorzy hamują i które sektory są pod największą presją?
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na WIG20 przeważyły spadki, tak jak na innych indeksach. Dzień na GPW 10 czerwca 2026 r.
Czerwień zdominowała środową sesję na warszawskiej giełdzie. Spadki odnotowały wszystkie duże indeksy GPW. Spośród dwudziestu największych spółek najmocniej skurczyły się akcje PGE.
10.06.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ranking szanghajski w wersji polskiej. Które uczelnie najmocniej budują naszą naukę
Choć na podium nowego rankingu polskich uczelni stanęły tradycyjne akademickie potęgi, to w TOP10 znalazło się aż pięć uczelni technicznych. To znak, że grają coraz większe role w polskiej nauce.…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Tauron w dół, Dino liderem wzrostów WIG20. Dzień na GPW 9 czerwca 2026 r.
Wtorek upłynął na GPW w większości pod znakiem wzrostów. Główne indeksy – poza mWIG40 – zakończyły dzień na plusie. Globalnie rynki pozostają pod wpływem zbliżającego się wielkimi krokami debiutu…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Znasz swojego agenta? AI coraz śmielej zagląda do koszyka zakupowego
W filmie „Her" Spike'a Jonze'a bohater nawiązuje relację z systemem operacyjnym, który doskonale rozumie jego potrzeby. W 2026 roku sztuczna inteligencja nie buduje jeszcze z nami więzi…
11.06.2026