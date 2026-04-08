Ceny maksymalne paliw 9 kwietnia w górę. Motyka: w najbliższych dniach powinny spaść

Pilne

Maksymalna cena dla benzyny Pb95 9 kwietnia 2026 r. wynosi 6,27 zł/l, dla benzyny Pb98 6,88 zł/l, a dla oleju napędowego 7,83 zł/l – wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim. – Jeżeli nie dojdzie do ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, to ceny paliwa w najbliższych dniach powinny spaść co najmniej o kilkanaście groszy – ocenił wcześniej w Radiu Zet minister energii Miłosz Motyka.

W środę maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,21 zł/l, dla benzyny Pb98 – 6,82 zł/l, a dla oleju napędowego – 7,87 zł/l.

– Myślę, że w ciągu najbliższych dni, na początku przyszłego tygodnia, jeżeli ten trend się utrzyma, jeżeli nie dojdzie znowu do eskalacji, to ceny w hurcie powinny spaść, ceny na stacjach także – powiedział Motyka.

Dodał, że spadek ten powinien wynieść co najmniej kilkanaście groszy.

– Jeżeli chodzi o ceny diesla, to myślę, że to będzie poziom, który miał miejsce przed wprowadzeniem tego pakietu, czyli kilkanaście albo kilkadziesiąt groszy nawet – dodał.

Motyka: rząd będzie ustalał ceny „tak długo, jak będzie to potrzebne"

Pytany, jak długo rząd będzie ustalał ceny paliw, odparł, że tak długo, jak będzie to potrzebne.

– Jeżeli w ciągu dwóch tygodni ta sytuacja się ustali, jeżeli dojdzie do trwałego rozejmu, to będziemy wtedy obserwowali sytuację na rynkach. Jeżeli ona będzie się stale uspokajała, a trendy, jeżeli chodzi o ceny diesla, będą spadkowe, to będziemy mogli mówić o niższych cenach na stacjach bez pakietu CPN – zaznaczył Motyka.

Na razie w związku z pakietem CPN VAT na paliwo jest obniżony do końca kwietnia, a akcyza do 15 kwietnia.

– Jeżeli chodzi o akcyzę, to myślę, że ta decyzja powinna zapaść na początku przyszłego tygodnia – zaznaczył szef ME, pytany o powrót do zwyczajowej stawki akcyzy.

CPN – rząd reguluje ceny w związku z kryzysem paliwowym

Na podstawie obowiązujących od końca marca przepisów, wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie, cena maksymalna jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie określonego algorytmu.

Nowe przepisy, tzw. Ceny Paliwa Niżej (CPN) wprowadziły też obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., a akcyza została zmniejszona do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli o 29 groszy na litr benzyny i o 28 groszy na litr oleju napędowego.

Źrodło: PAP, XYZ