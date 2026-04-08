08.04.2026

Ceny maksymalne paliw 9 kwietnia w górę. Motyka: w najbliższych dniach powinny spaść

Maksymalna cena dla benzyny Pb95 9 kwietnia 2026 r. wynosi 6,27 zł/l, dla benzyny Pb98 6,88 zł/l, a dla oleju napędowego 7,83 zł/l – wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim. – Jeżeli nie dojdzie do ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, to ceny paliwa w najbliższych dniach powinny spaść co najmniej o kilkanaście groszy – ocenił wcześniej w Radiu Zet minister energii Miłosz Motyka.

W środę maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,21 zł/l, dla benzyny Pb98 – 6,82 zł/l, a dla oleju napędowego – 7,87 zł/l.

– Myślę, że w ciągu najbliższych dni, na początku przyszłego tygodnia, jeżeli ten trend się utrzyma, jeżeli nie dojdzie znowu do eskalacji, to ceny w hurcie powinny spaść, ceny na stacjach także – powiedział Motyka.

Dodał, że spadek ten powinien wynieść co najmniej kilkanaście groszy.

Jeżeli chodzi o ceny diesla, to myślę, że to będzie poziom, który miał miejsce przed wprowadzeniem tego pakietu, czyli kilkanaście albo kilkadziesiąt groszy nawet – dodał.

Motyka: rząd będzie ustalał ceny „tak długo, jak będzie to potrzebne"

Pytany, jak długo rząd będzie ustalał ceny paliw, odparł, że tak długo, jak będzie to potrzebne.

– Jeżeli w ciągu dwóch tygodni ta sytuacja się ustali, jeżeli dojdzie do trwałego rozejmu, to będziemy wtedy obserwowali sytuację na rynkach. Jeżeli ona będzie się stale uspokajała, a trendy, jeżeli chodzi o ceny diesla, będą spadkowe, to będziemy mogli mówić o niższych cenach na stacjach bez pakietu CPN – zaznaczył Motyka.

Na razie w związku z pakietem CPN VAT na paliwo jest obniżony do końca kwietnia, a akcyza do 15 kwietnia.

– Jeżeli chodzi o akcyzę, to myślę, że ta decyzja powinna zapaść na początku przyszłego tygodnia – zaznaczył szef ME, pytany o powrót do zwyczajowej stawki akcyzy.

CPN – rząd reguluje ceny w związku z kryzysem paliwowym

Na podstawie obowiązujących od końca marca przepisów, wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie, cena maksymalna jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie określonego algorytmu.

Nowe przepisy, tzw. Ceny Paliwa Niżej (CPN) wprowadziły też obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., a akcyza została zmniejszona do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli o 29 groszy na litr benzyny i o 28 groszy na litr oleju napędowego.

Źrodło: PAP, XYZ

Minister energii Miłosz Motyka
Minister energii Miłosz Motyka na zdjęciu z 9 stycznia 2025 r. Fot. PAP/Adam Kumorowicz
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026