04.03.2026 07:55

Ceny miedzi bez większych zmian. Prognozy nie są dobre

W Londynie ceny miedzi stoją, spadając w Nowym Jorku i Szanghaju. Analitycy ostrzegają jednak przed słabymi prognozami dla notowań metalu. „Istnieje ryzyko, że spadną poniżej 12 tys. dolarów za tonę” – piszą.

Na londyńskiej LME ceny miedzi oscylują wokół 12 955 dolarów za tonę, notowanych na zamknięciu poprzedniej sesji. Metal tanieje za to na Comex w Nowym Jorku – o 1,15 proc. – oraz na SHFE w Szanghaju – o 0,5 proc.

Jeśli zakłócenia w dostawach energii i w infrastrukturze w Zatoce Perskiej będą się utrzymywać dłużej niż kilka tygodni, w najbliższej perspektywie istnieje ryzyko, że cena miedzi spadnie poniżej 12 tys. dolarów za tonę” – ocenia Citigroup Inc..

Według analityków podstawowy scenariusz to złagodzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie w ciągu kilku tygodni i odbicie ceny miedzi do 13 500–14 000 dolarów za tonę w ciągu trzech miesięcy.

Spadek ceny poniżej 12 tys. dolarów za tonę jest z pewnością prawdopodobny w nadchodzących tygodniach, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie będzie się utrzymywał, a inwestorzy zrezygnują z inwestycji w związku z malejącymi oczekiwaniami dotyczącymi obniżek stóp procentowych przez amerykańską Federal Reserve i cyklicznymi zmianami” – tłumaczą.

W tym tygodniu cena miedzi na LME spadła o 2 proc.

Giełdy reagują na atak na Iran. Jak inwestorzy chcą zarobić na konflikcie?
Huta Miedzi Głogów
Ceny miedzi spadły od początku tygodnia o 2 proc. na londyńskiej LME. Fot.: KGHM
