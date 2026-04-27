Ceny miedzi na LME lekko w dół. Rynki patrzą w stronę Bliskiego Wschodu

W poniedziałek ceny miedzi lekko spadają. Inwestorzy oceniają szanse na pokój na Bliskim Wschodzie po informacjach o złożeniu przez Iran nowej propozycji.

W poniedziałek o godz. 9.15 miedź w dostawach 3-miesięcznych tanieje na londyńskiej LME o 0,1 proc. do 13 295 dolarów za tonę. W ciągu poprzedniego tygodnia metal podrożał z 13 275 dolarów notowanych w poniedziałek 20 kwietnia do 13 310 dolarów w piątek 24 kwietnia.

Tymczasem na Comex w Nowym Jorku oraz na SHFE w Szanghaju widoczne są nieznaczne wzrosty.

Gracze na rynkach metali obserwują sytuację na Bliskim Wschodzie, oceniając szanse na zakończenie wojny. Portal Axios przekazał bowiem, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję pokojową. Ma ona zakładać otwarcie cieśniny Ormuz i trwały pokój.

Nie jest jednak jasne, czy Waszyngton zgodzi się na propozycję – Teheran zawarł w niej bowiem zapis, że rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego miałyby zostać podjęte dopiero po zniesieniu blokady Cieśniny Ormuz przez USA. Tymczasem ograniczenie tego programu do celów cywilnych jest – obok otwarcia Ormuzu i ograniczenia programu rakietowego – głównym żądaniem Waszyngtonu w negocjacjach pokojowych.

