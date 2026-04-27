Ceny ropy rosną. Iran ma nową propozycję dotyczącą cieśniny Ormuz

Ceny ropy naftowej rosną, gdy Iran przedstawia propozycję dotyczącą ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

Kontrakt na baryłkę ropy Brent ok. godz. 8.05 kosztował 101,21 dolara (+2,1 proc.), WTI – 96,19 dolara (+1,71 proc.).

Axios: Iran przedstawiłUSA propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormuz

Portal Axios podał – powołując się na źródła znające sprawę – że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym propozycję ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz i zakończenia wojny. Zakłada ona odłożenie amerykańsko-irańskich negocjacji nuklearnych na później.

Plan przewiduje przedłużenie zawieszenia broni, aby strony mogły dążyć do trwałego zakończenia walk. Rozmowy na temat programu nuklearnego Iranu miałyby zostać podjęte później, po zniesieniu przez USA blokady cieśniny Ormuz.

Propozycja została przekazana amerykańskiej administracji za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu.

„Pakistańscy mediatorzy przekazali tę propozycję Białemu Domowi, ale nie jest jasne, czy USA chcą ją rozważyć” – podał portal Axios.

Na razie Biały Dom nie skomentował tej informacji.

Donald Trump utrzymuje, że „Iran nie ma żadnych kart"

W weekend prezydent USA Donald Trump poinformował o odwołaniu zaplanowanego na sobotę wyjazdu swoich przedstawicieli do Pakistanu na rozmowy z Iranem dotyczące zakończenia wojny. Donald Trump ocenił, że nikt – włącznie z władzami w Teheranie – nie wie, kto rządzi Iranem. Irańska delegacja, która przebywała w Pakistanie, opuściła ten kraj w sobotę.

Prezydent Trump w sobotę stwierdził: „Iran nie ma żadnych kart”.

–Co więcej, my mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych. Jeśli chcą rozmawiać, wystarczy, że zadzwonią – dodał.

Prezydent USA powiedział serwisowi Axios, że odwołanie wyjazdu wysłanników do Pakistanu nie oznacza wznowienia operacji zbrojnej przeciwko Iranowi.

– Nie. To nie oznacza tego. Nie myśleliśmy jeszcze o tym – przekazał Donald Trump.

Tymczasem w ub. tygodniu marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozmieściła kolejne miny w cieśninie Ormuz – podał w czwartek Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Portal podał, że rozmieszczenie nowych min może pogłębić – jak określiła to Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) – największe zakłócenia w dostawach ropy naftowej w historii globalnego rynku, większe niż kryzys naftowy z lat 70. XX wieku.

Cieśnina Ormuz zablokowana, analitycy podwyższają prognozy cen ropy

– Cieśnina Ormuz nadal jest silnie zablokowana, a ruch tym szlakiem wodnym jest wstrzymany – powiedziała Mona Yacoubian, dyrektor w Middle East Program Center for Strategic International Studies Inc.

– Wydaje się, że żadna ze stron nie chce powrotu do otwartego konfliktu. Na razie jesteśmy w czyśćcu, w którym panuje impas – dodała.

Tymczasem analitycy Goldman Sachs Group Inc. podwyższyli swoje prognozy cen ropy ze względu na przedłużające się zamknięcie cieśniny Ormuz.

Bank prognozuje, że średnia cena ropy Brent w IV kw. 2026 r. wyniesie 90 dolarów za baryłkę wobec 80 dolarów za baryłkę w poprzedniej prognozie. W II kw. ma ona wynieść średnio 100 dolarów za baryłkę, a w III kw. 93 dolary za baryłkę.

Analitycy Goldman Sachs wskazali, że przedłużające się zamknięcie cieśniny Ormuz powoduje ekstremalne zmniejszenie zapasów ropy naftowej.

Podwójna blokada cieśniny Ormuz – przez Iran i USA – skutecznie ograniczyła tranzyt ropy przez ten kluczowy punkt niemal do zera.

Od początku otwartego konfliktu USA z Iranem, który rozpoczął się 28 lutego, cena ropy Brent wzrosła o prawie 50 proc. To grozi wzrostem globalnej inflacji, a jednocześnie może przyhamować światowy wzrost gospodarczy.

Analitycy szacują, że eksport ropy z Zatoki Perskiej spadł o 14,2 mln baryłek dziennie z powodu zamknięcia cieśniny.

W rezultacie globalne zapasy ropy naftowej zmniejszyły się o 4,8 mln baryłek dziennie.

Analitycy Morgan Stanley szacują, że w II kw. średnia cena ropy Brent wyniesie 110 dolarów za baryłkę, w III kw. 100 dolarów za baryłkę, a w IV kw. 90 dolarów za baryłkę.

Źródło: PAP