26.02.2026 08:01

Ceny miedzi spadają. Rynki czekają na ożywienie popytu w Chinach

W Londynie i Nowym Jorku ceny miedzi podczas czwartkowej sesji spadają. Inwestorzy czekają na ożywienie popytu na surowiec w Chinach. Państwo środka zużywa najwięcej metali bazowych na świecie.

Na londyńskiej LME miedź w 3-miesięcznych dostawach spada o 0,8 proc. do ok. 13 210 dolarów za tonę. Na zamknięciu środowej sesji metal kosztował 13 332 dolarów za tonę.

Na nowojorskiej Comex ceny miedzi spadają o 0,17 proc. Nieznacznie rosną za to na SHFE w Szanghaju – o niecałe 0,1 proc.

We wtorek wrócił handel na chińskich rynkach po noworocznej przerwie. Inwestorzy czekają na ożywienie popytu w Państwie Środka, jednak podczas noworocznej przerwy nagromadziło się tam więcej miedzi niż zwykle.

– Metalom przemysłowym brakuje na razie nowych impulsów do zwyżek cen. Wielu chińskich producentów wznowi działalność dopiero na początku przyszłego miesiąca – wyjaśnia Aces Zhou, trader KS Commodities Ltd.

Zapasy miedzi rosną też w Londynie i Nowym Jorku. To oznaka spadku popytu fizycznego po rekordowych cenach miedzi w styczniu. W szczytowym momencie tona metalu na LME kosztowała 14 527 dolarów.

Źródło: PAP

Huta Miedzi Głogów
Inwestorzy czekają na ożywienie popytu na surowiec w Chinach. Fot.: KGHM
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
