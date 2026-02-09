Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 09:22

Ceny miedzi w górę. KGHM zaczyna tydzień od wyraźnego wzrostu

Miedź drożeje w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. Na warszawskiej giełdzie KGHM zaczęło poniedziałkową sesję od wyraźnego wzrostu. W Chinach spada jednak popyt.

Cena miedzi w dostawach 3-miesięcznych spada o 0,7 proc. na londyńskiej LME do 13.085 dolarów za tonę. Metal drożeje też na nowojorskiej Comex o prawie 0,4 proc. – oraz na SHF w Szanghajuo 2,1 proc.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje KGHM na otwarciu poniedziałkowej sesji wyraźnie zyskują. Na godz. 9.05 notowania spółki idą w górę o ponad 2,5 proc.

W Chinach inwestorzy robią „wakacje” w zakupach przed Nowym Rokiem Księżycowym. Ceny miedzi, bliskie rekordowych poziomów, obniżają popyt wśród kupujących.

Spadek popytu na miedź w Chinach w pełni nastąpi już w tym tygodniu” – prognozuje Wang Wei, dyrektor generalny Shanghai Wooray Metals Group Co.

Z drugiej strony część producentów prętów miedzianych wstrzymała już produkcję i wznowi ją dopiero w marcu. Producenci prętów miedzianych w Chinach odpowiadają za ok. połowę krajowej produkcji tego metalu.

„Niedawne rajdy na rynku miedzi wpłynęły na zwiększenie kosztów finansowych producentów m.in. prętów i rur miedzianych oraz zmniejszyły ich portfele zamówień” – dodaje Wei.

Źródło: PAP, XYZ

Do końca lutego możemy poznać nowego prezesa KGHM
Produkcja miedzi w fabryce. Ceny surowca poszły w dół po październikowych rekordach.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje KGHM na otwarciu poniedziałkowej sesji wyraźnie zyskują.
Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Game Changer, czyli przełom w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Skrajna prawica kontra stara lewica. Spolaryzowana Portugalia wybiera dzisiaj prezydenta w pierwszej dogrywce od 40 lat
Portugalczycy wybierają dziś prezydenta w decydującej II turze wyborów. Stawką jest nie tylko scheda po ustępującym Marcelo Rebelo de Sousie, ale przede wszystkim sama filozofia urzędu: czy głowa państwa ma być stabilizującym arbitrem, czy politycznym bojownikiem?
08.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tajlandia gra o demokrację. Wysoka stawka wyborów
Niedzielne wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne w Tajlandii były szansą na zmniejszenie wpływów generałów, pozostających w sojuszu z dworem królewskim i sprzyjającą mu oligarchią. To także nadzieje na powrót pełnej demokracji. Wszystko jednak wskazuje na to, że rewolucji, jaką byłoby zwycięstwo przeciwników establishmentu, nie będzie.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawdziwy efekt Trumpa? Prezydent Europy, grupa E6 czy federalizacja – nowe pomysły europejskich liderów
Nowy prezydent Europy, nowa grupa państw-liderów UE, a także – w gruncie rzeczy nienowa – koncepcja integracji Unii w kierunku federalizacji. To już nie postulaty skrajnych eurofederalistów sprzed lat, lecz idee formułowane w ostatnich dniach przez centrowych polityków czołowych partii. Jakie propozycje znalazły się dziś w głównym nurcie europejskiej debaty i czy mają one realne szanse przełożyć się na unijną politykę?
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 7 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
07.02.2026