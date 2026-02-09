Ceny miedzi w górę. KGHM zaczyna tydzień od wyraźnego wzrostu

Miedź drożeje w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. Na warszawskiej giełdzie KGHM zaczęło poniedziałkową sesję od wyraźnego wzrostu. W Chinach spada jednak popyt.

Cena miedzi w dostawach 3-miesięcznych spada o 0,7 proc. na londyńskiej LME do 13.085 dolarów za tonę. Metal drożeje też na nowojorskiej Comex – o prawie 0,4 proc. – oraz na SHF w Szanghaju – o 2,1 proc.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje KGHM na otwarciu poniedziałkowej sesji wyraźnie zyskują. Na godz. 9.05 notowania spółki idą w górę o ponad 2,5 proc.

W Chinach inwestorzy robią „wakacje” w zakupach przed Nowym Rokiem Księżycowym. Ceny miedzi, bliskie rekordowych poziomów, obniżają popyt wśród kupujących.

„Spadek popytu na miedź w Chinach w pełni nastąpi już w tym tygodniu” – prognozuje Wang Wei, dyrektor generalny Shanghai Wooray Metals Group Co.

Z drugiej strony część producentów prętów miedzianych wstrzymała już produkcję i wznowi ją dopiero w marcu. Producenci prętów miedzianych w Chinach odpowiadają za ok. połowę krajowej produkcji tego metalu.

„Niedawne rajdy na rynku miedzi wpłynęły na zwiększenie kosztów finansowych producentów m.in. prętów i rur miedzianych oraz zmniejszyły ich portfele zamówień” – dodaje Wei.

